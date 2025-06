Symfonické koncerty zavŕšia pôsobenie Raiskina vo funkcii šéfdirigenta

Bratislava 10. júna (TASR) - Záverečná dvojica koncertov šéfdirigenta Daniela Raiskina v rámci 76. sezóny Slovenskej filharmónie (SF) zaznie 12. a 13. júna v Koncertnej sieni SF. Sólistom večerov, ktorými Raiskin zavŕši svoje pôsobenie vo funkcii šéfdirigenta SF, bude macedónsky klavírny virtuóz Simon Trpčeski, laureát mnohých medzinárodných cien. „Účinkoval v rámci BBC New Generation a v roku 2003 získal cenu Royal Philharmonic Society Young Artst Award,“ informuje tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Dodáva, že Trpčeski koncertuje po boku svetových orchestrov a na konte má mnoho oceňovaných nahrávok. Patrí medzi ne aj Koncert pre klavír a orchester č. 1 fis mol, op. 1 Sergeja Rachmaninova, ktorý otvorí program bratislavských večerov. Virtuózne dielo patrí do ranej tvorby skladateľa, ktorý ho začal komponovať ako sedemnásťročný študent Moskovského konzervatória. „Rachmaninov bol sám klavírny virtuóz. V jeho tvorbe sú zastúpené diela pre sólový klavír, štvorručný klavír, skladby pre dva klavíry, ako aj štyri koncerty pre klavír s orchestrom. Koncert pre klavír a orchester č. 1 fis mol, op. 1 sa najčastejšie uvádza v revidovanej podobe z roku 1917, keď mal už skladateľ skomponované svoje dva najznámejšie Klavírne koncerty č. 2 a 3, ako aj prvé dve symfónie,“ poznamenáva SF s tým, že premiéra revidovanej verzie zaznela v New Yorku v roku 1919, v interpretácii samotného skladateľa.



Na koncertoch zaznie aj Symfónia č. 4 C dur (1933) bratislavského rodáka Franza Schmidta, ktorý ju nazval ako „rekviem za moju dcéru“. Franz Schmidt sa narodil v roku 1874 vo vtedajšom Pressburgu, kde získal svoje prvé hudobné vzdelanie na prestížnom Kráľovskom katolíckom gymnázium na Klariskej ulici. „Schmidt, ešte počas obdobia, keď s rodinou žili v Bratislave, začal navštevovať hodiny klavíra vo Viedni, kde sa s rodinou presťahovali, keď mal 14 rokov,“ približuje SF skladateľa, ktorý vo Viedni študoval kompozíciu a hru na violončele. Schmidt je autorom štyroch symfónií, niekoľkých opier a oratória Kniha so siedmimi pečaťami (1938), ktoré zaznie v Raiskinovom naštudovaní 5. októbra na záverečnom koncerte 60. ročníka Bratislavských hudobných slávností (BHS).



Dvojicou koncertov Raiskin zavŕši svoje pôsobenie na poste šéfdirigenta SF, ktorý zastával od 72. sezóny 2020/2021. So SF bude naďalej spolupracovať ako stály hosťujúci dirigent.