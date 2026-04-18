Systém eCall informuje záchranné zložky aj o počte osôb vo vozidle
Je automaticky zavedený v autách vyrobených po roku 2018.
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Systém automatického volania na tiesňovú linku 112 v prípade vážnej dopravnej nehody poskytuje operátorovi okrem informácií o polohe vozidla aj údaje o type pohonu, čase nehody, identifikačnom čísle auta, smere jazdy či počte pasažierov v aute na základe počtu zapnutých pásov. Vďaka systému môžu operátori tiesňovej linky poslať na miesto nehody pomoc aj v prípade, ak si ju účastníci nedokážu privolať. Na sociálnej sieti na to upozornila sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra.
„eCall je systém, ktorý zabezpečuje automatické bezplatné volanie na číslo tiesňového volania 112 v prípade vážnej dopravnej nehody. Automatický eCall sa spúšťa vtedy, keď senzory vo vozidle zaznamenajú nehodu alebo náraz,“ uviedol rezort.
Ako pripomenul, systém je možné aktivovať aj manuálne pomocou tlačidla SOS v aute. Inak sa spustí, ak senzory vozidla zaznamenajú nehodu. Je automaticky zavedený v autách vyrobených po roku 2018.
