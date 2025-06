Systém ospravedlňovania vymeškaných hodín žiakov sa zmení

Bratislava 5. júna (TASR) - Systém ospravedlňovania vymeškaných hodín sa zmení. Týkať sa to bude žiakov základných a stredných škôl aj detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili.



Úprava hovorí o dvoch režimoch pri ospravedlňovaní - prísnejšom a voľnejšom. Miernejší režim budú môcť uplatňovať školy, ktoré počas sledovaného obdobia školského roka nepresiahnu určitú hodnotu počtu vymeškaných hodín. V takomto prípade budú môcť ospravedlniť bez potvrdenia lekára vyšší počet vyučovacích hodín. Novela tiež zavedie možnosť, aby sa školy v priebehu školského roka mohli posunúť zlepšením dochádzky do miernejšieho režimu.



Pre oba režimy bude platiť, že škola bude môcť žiaka v prípade choroby ospravedlniť bez lekárskeho potvrdenia päť po sebe nasledujúcich kalendárnych dní a materská škola sedem dní. Vo voľnom režime bude môcť škola ospravedlniť desať dní za kalendárny mesiac a zároveň najviac 15 dní za posledné dva mesiace. V prísnejšom režime budú môcť školopovinní žiaci pre ochorenie vymeškať bez potvrdenia lekára najviac 15 dní za školský polrok. V prípade materskej školy to vo voľnejšom režime bude 14 dní za mesiac, respektíve 21 dní za dva mesiace a v prísnejšej verzii najviac 21 dní za školský polrok.



Rezort argumentoval, že cieľom návrhu je upraviť podmienky ospravedlňovania neprítomnosti detí tak, aby sa nezvyšovala administratívna záťaž detských lekárov, ale zároveň nedochádzalo k nárastu absencie.



Poslanci k novele schválili aj pozmeňujúci návrh. Ten okrem iného zavádza možnosť poskytovať štipendium žiakom stredných škôl ako určitú formu motivačného príspevku za protihodnotu v podobe záväzku daných žiakov stať sa súčasťou Ozbrojených síl SR a po dohodnutú dobu.



Pozmeňujúci návrh však upravoval aj iné legislatívy. Poslanci tak schválili napríklad zmeny v zákone o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Tie hovoria o tom, že zdravotné poisťovne, ktoré už v súčasnosti odovzdávajú údaje o zozname čakajúcich poistencov na zdravotnú starostlivosť Národnému centru zdravotníckych informácií, nebudú zasielať rovnaké údaje aj na iné inštitúcie.



Upraví sa tiež zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Po novom bude poskytovateľ povinný umožniť osobe poverenej vykonávať duchovenskú činnosť vstup do nemocnice, ak jej prítomnosť nenarúša poskytovanie starostlivosti. V prípade porušenia povinnosti bude môcť ministerstvo zdravotníctva uložiť poskytovateľovi pokutu do výšky 500 eur.





Poslanci pozmeňujúcim návrhom schválili tiež zmeny v zákone o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pre zdravotné poisťovne sa napríklad vypúšťa povinnosť predkladať ministerstvu údaje o spotrebe ústavnej starostlivosti za každého poistenca. Nebudú už mať ani povinnosť vytvoriť a viesť zoznam čakajúcich poistencov na základe návrhu na plánovanú starostlivosť zaslaného prevádzkovateľom nemocnice alebo poskytovateľom jednodňovej zdravotnej starostlivosti.