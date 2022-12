Systémy Patriot v SR budú musieť ísť na údržbu späť do Nemecka

Berlín 13. decembra (TASR) - Nemecká vláda musí najneskôr na budúci rok rozhodnúť o prípadnej ďalšej účasti Bundeswehru na vzdušnej obrane Slovenska, ktoré je spojencom Nemecka v Severoatlantickej aliancii. Systémy protivzdušnej obrany Patriot umiestnené v SR musia byť totiž koncom roka 2023 prevezené do Nemecka na technickú údržbu, informuje TASR.



Tlačová agentúra SR sa odvoláva na správu nemeckého rezortu obrany týkajúcu sa pripravenosti nemeckých ozbrojených síl, ktorá bola predstavená Spolkovému snemu a v utorok z nej citovala agentúra DPA.



"Na zachovanie operačnej pripravenosti systémov Patriot je od roku 2024 nevyhnutné rozsiahle prezbrojenie, nakoľko v opačnom prípade by bola závažne ohrozená interoperabilita s integrovaným systémom protivzdušnej obrany NATO," píše sa v správe.



Z tohto dôvodu je nevyhnutné systém presunúť do Nemecka. Toto prezbrojenie systémov Patriot už bolo dohodnuté s príslušnými podnikmi v Nemecku a nie je možné ho ďalej oddialiť.



DPA pripomína, že SR darovala Ukrajine na obranu pred ruskými útokmi vlastný systém protivzdušnej obrany S-300. Aj preto Berlín poskytol Slovensku systémy Patriot v rámci zaistenia ochrany východného krídla NATO.



Momentálne prebiehajú rokovania aj o umiestnení nemeckých systémov Patriot v Poľsku. DPA konštatuje, že kapacity nemeckej protivzdušnej obrany sú obmedzené materiálovo aj personálne.