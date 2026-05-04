Szabó odmietol vypovedať v kauze Kuciak a prípravy vrážd prokurátorov
Pezinok 4. mája (TASR) - Právoplatne odsúdený Tomáš Szabó odmietol na pondelkovom hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vypovedať v kauzách objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. Za vraždu Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si odpykáva 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Právoplatne odsúdený je aj za prípravu vrážd prokurátorov, ku ktorej sa priznal.
Szabó využil svoje právo a svedeckú výpoveď odoprel z dôvodu, aby si ňou neprivodil trestné stíhanie. Predseda senátu ŠTS Miroslav Mazúch informoval, že Szabó podal v septembri 2024 dovolanie proti rozsudkom, ktorými bol uznaný za vinného v kauze Kuciak. Najvyšší súd zatiaľ o dovolaní nerozhodol. Aktuálne si Szabó odpykáva trest vo väznici v Ružomberku. Spomedzi obžalovaných je v pondelok v pojednávacej miestnosti prítomný len Dušan K.
Szabó na hlavnom pojednávaní v júni 2022 v pozícii obžalovaného vypovedal, že objednávka od Zoltána Andruskóa na vraždu súčasného generálneho prokurátora SR mala prísť v lete 2017. V nevyhnutnom prípade mala byť podľa jeho slov zlikvidovaná aj prokurátorova rodina, a aj preto sa rozhodol spolu s Miroslavom Marčekom dať od prípadu „ruky preč“. Keďže v predchádzajúcom konaní vypovedal v postavení obžalovaného, nebudú sa na súde čítať jeho skoršie výpovede.
Po tom, ako Szabó priznal vinu v kauze prípravy vrážd prokurátorov a oľutoval skutky, ŠTS ho v júni 2022 vylúčil na samostatné konanie. V októbri 2022 ho uznal za vinného z prípravy vrážd prokurátorov. Od uloženia trestu však upustil. Za dostatočný považoval nepodmienečný 25-ročný trest odňatia slobody, ktorý si Szabó odpykáva za vraždu novinára, jeho snúbenice a takisto za spolupáchateľstvo v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára.
V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Marček a Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
