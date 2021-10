Szabová: Zverejnenie dôkazov z prebiehajúceho konania je neprípustné

Bratislava 28. októbra (TASR) - Zverejňovanie dôkazov z prebiehajúceho trestného konania je potrebné považovať za neprípustné a popierajúce základné princípy spravodlivého procesu. Pre TASR to uviedla vedúca Katedry trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Eva Szabová na margo medializovaných videí, ktoré by mali zachytávať stretnutia na poľovníckej chate.



Pripomenula, že prípravné konanie je štádium trestného konania s neverejným charakterom. "Je absolútne neprípustné, aby po sociálnych sieťach či iných internetových stránkach, médiách kolovali zápisnice z výsluchov svedkov, výsledky z použitia informačno-technických prostriedkov alebo rozhodnutia prípravného konania, s ktorými sa majú právo oboznamovať len dotknuté subjekty," skonštatovala Szabová.



Obvinená osoba dostáva možnosť prezretia záznamov až na konci prípravného konania počas preštudovania si spisu. "V zásade možno len skonštatovať, že je neprípustné, aby verejnosť vôbec mala prístup k záznamom takéhoto charakteru a už absolútne nemysliteľným je to, aby sa verejnosť s nimi oboznámila ešte pred tým, ako vôbec toto právo vznikne obvinenému," zdôraznila Szabová.



Prokuratúra v pondelok (25. 10.) informovala, že dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry doplnil svoj návrh na predĺženie väzby obvinených v rámci akcie Očistec o obrazovo-zvukové záznamy. Tie majú potvrdzovať snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších trestných káuz.



Následne boli medializované videá, ktoré by mali zachytávať stretnutia Roberta Fica (Smer-SD), exministra vnútra Roberta Kaliňáka, obhajcu obvineného bývalého policajného prezidenta Tibora G. Mareka Paru, podnikateľa Miroslava Bödöra a syna Tibora G. na poľovníckej chate. Generálny prokurátor (GP) SR Maroš Žilinka dal preto v utorok (26. 10.) preveriť únik medializovaných videí. GP má podozrenie, že došlo k naplneniu skutkových podstát trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) z tímu Očistec podal v súvislosti s únikom videí zo stretnutí na poľovníckej chate trestné oznámenie na Úrade inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.