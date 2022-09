Szalay: Kompenzáciu za energie potrebujú nemocnice i soc. zariadenia

Bratislava 28. septembra (TASR) - Kompenzáciu za zvýšené ceny energií potrebujú aj zariadenia zdravotnej či sociálnej starostlivosti. Upozornil na to Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS). Poukázal, že rezort financií v dôsledku zvyšovania cien uvoľnil 30 miliónov eur pre regionálne školstvo.



"Súčasný navrhovaný rozpočet pre zdravotníctvo s týmito výdavkami neráta," skonštatovali odborári s tým, že v budúcom roku by sa preto malo vyčleniť viac peňazí. Ak vláda nebude konať, môže podľa nich výrazne narásť dlh nemocníc.



Poukázali, že viac zdrojov by do zdravotníctva mohlo priniesť avizované zvýšenie platieb za poistencov štátu z 1,37 percenta na 1,9 percenta. "Len je otázka, či by toto zvýšenie stačilo, pretože ceny energií idú vysoko a znižovať teplotu v nemocniciach nie je prípustné. Vyhláška stanovuje, aké teploty majú kde byť, nedá sa to len tak porušiť," povedal predseda zväzu Anton Szalay.



Enormný rast cien trápi súkromné i štátne nemocnice. Niektorým narástli aj šesťnásobne. Viaceré z nich očakávajú pomoc a rokujú s rezortom zdravotníctva.



Rezort zdravotníctva reagoval, že situáciou sa zaoberá spoločne s vládou. Doplnil, že dosahy rastu cien energií pociťujú všetky ministerstvá na Slovensku. V prípade nemocníc treba podľa neho mať na zreteli užší priestor na možné kompromisy medzi úsporou a spotrebou.