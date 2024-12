Szalay kritizuje odmietnutie transformácie štátnych nemocníc

Bratislava 4. decembra (TASR) - Opozičná strana SaS kritizuje vyhlásenie vlády o odmietnutí transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Vníma to ako zbytočnú kapituláciu ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) pred požiadavkami lekárskych odborárov. Na stredajšej tlačovej konferencii na to upozornil poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Szalay (SaS).



"Pre Lekárske odborové združenie (LOZ) bolo veľmi dôležité požadovať, aby sa vláda verejne dištancovala od nápadu transformovať štátne nemocnice na akciovky. (...) Ja to vnímam ako ústupok, zbytočnú kapituláciu ministra pred požiadavkami odborárov, ktorí tvrdia, že im nejde o mzdy, ale o dodržiavanie bodov z memoranda z roku 2022. Problémom je, že v roku 2022 v memorande nič o akciových spoločnostiach uvedené nebolo," skonštatoval.



Szalay mieni, že transformácia nemocníc na akciové spoločnosti by bola dobrým krokom. Odmietol tvrdenia o tom, že by to automaticky znamenalo privatizáciu nemocníc. Demonštroval to na konkrétnych príkladoch. Myslí si, že zmena by do nemocníc navrátila disciplínu týkajúcu sa účtovníctva. "Akciovky musia viesť štandardné účtovníctvo. To znamená, že by v nemocniciach zavládol poriadok. Vedeli by sme, čo tá nemocnica robí, aké má finančné toky, záväzky, pohľadávky," podotkol. Upozornil aj na dlhy v nemocniciach pri súčasnom nastavení.



Líder SaS a poslanec Branislav Gröhling v tejto súvislosti upozornil na to, že vláda robí nezmyselné ústupky, no nie dostatočné opatrenia na to, aby lekári výpovede stiahli. "Vyzývame ministra zdravotníctva, aby jasne a transparentne odpovedal na otázky a tiež informoval verejnosť, či plánuje zaviesť núdzový stav," dodal.



Vládny kabinet v stredu odmietol transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Bola to jedna z požiadaviek lekárskych odborárov. Tí podali výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctva a trvajú na plnení ich požiadaviek. Okrem odmietnutia transformácie nemocníc volajú aj po plnení bodov memoranda, ktoré s lekárskymi odborármi v roku 2022 podpísal vtedajší vládny kabinet.