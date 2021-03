SZC predložil do EIA projekt Národného cyklistického centra

Bratislava/Orechová Potôň 19. marca (TASR) – Slovenský cyklistický zväz v piatok predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) projekt Národného cyklistického centra (NCC) v Orechovej Potôni. Projekt mal byť pôvodne financovaný zo štátnych peňazí, na konci februára však vláda rozhodla o stopnutí alokácie vo výške 29 miliónov eur a zrušení vládneho uznesenia z marca 2019. Odôvodnila to pochybnosťami o udržateľnosti projektu.



V predloženom projekte do EIA sú náklady odhadované na vyše 24 miliónov eur. NCC má predstavovať multicyklistický komplex, zahŕňajúci podmienky pre celosezónne prevádzkovanie všetkých odvetví cyklistiky. Jeho súčasťou má byť aj zastrešený velodróm, ktorý na Slovensku chýba, ubytovacie priestory pre športovcov a regeneračno- rehabilitačné zázemie.



"Idea NCC je vytvoriť komplex pre plnohodnotnú tréningovú činnosť a zároveň priestor pre organizovanie podujatí domácich, ale aj medzinárodných športových podujatí najvyššieho rangu,“ uviedli predkladatelia.



Upozorňujú zároveň, že lokalita je práve na takúto investičnú činnosť vhodná, poukazujú tiež na výborné dopravné napojenie miesta v blízkosti rýchlostnej cesty D4/R7. Predstavitelia SZC i preto argumentovali, že centrum by mohli využívať aj okolité krajiny, ktoré taktiež nemajú dokončené cyklistické zázemie, čo by zabezpečilo rentabilnosť projektu.