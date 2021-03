Szijjártó: Otázku dvojakého občianstva v SR sa nepodarilo zabezpečiť

Komárno/Budapešť 3. marca (TASR) - Zdá sa, že zatiaľ sa z pohľadu maďarskej menšiny nepodarilo doriešiť otázku dvojakého občianstva na Slovensku. Povedal to v stredu v Komárne maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý podľa agentúry MTI po schôdzke s primátorom Komárna Bélom Keszeghom a zástupcami maďarskej menšiny žijúcej v SR vyjadril nádej, že táto otázka bude raz vyriešená.



Inštitút dvojakého občianstva podľa Szijjártóa existuje vo viacerých európskych krajinách, netreba sa ho báť. "Chceli by sme túto otázku rozumne prediskutovať na princípe vzájomnej úcty tak, aby sme nepodľahli provokácii," dodal s poznámkou, že je neprijateľné, ak Maďarov označujú ako destabilizačný prvok.



Novela zákona o štátnom občianstve z dielne ministerstva vnútra, ktorú 24. februára schválila vláda, ráta s tým, že slovenské štátne občianstvo by mohli získať tiež bývalí občania SR, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, ako aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov.



Slovenský pas strácajú ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom.



V súvislosti s prebiehajúcim sčítaním ľudu na Slovensku Szijjártó požiadal Maďarov žijúcich v SR, aby sa prihlásili k maďarskej národnosti.



Na novinársku otázku o pomoci Slovensku v zaobstarávaní ruskej vakcíny Sputnik V proti novému druhu koronavírusu šéf maďarskej diplomacie povedal, že v záujme zmiernenia nedostatku očkovacích látok rokoval s viacerými predstaviteľmi európskych krajín vrátane Slovenska. Pripomenul, že on osobne od októbra priebežne konzultoval s ruskou i čínskou stranou dodávky vakcín, preto mal potrebné kontakty, ktorými rád pomohol krajinám, ktoré ho o to požiadali.



V súvislosti s vývojom pandémie koronavírusu oznámil, že Maďarsko poskytne 13 nemocniciam na juhu Slovenska celkom 27 umelých pľúcnych ventilátorov, z nich desať dostane Galanta a šesť Dunajská Streda.



S členmi predsedníctva Strany maďarskej komunity (SMK) a s poslancom Národnej rady SR za vládnu stranu OĽANO Györgyom Gyimesim rokoval Szijjártó o plánoch ekonomického rozvoja južných oblastí. Povedal, že maďarská vláda je pripravená podporiť napríklad obnovu komárňanskej Starej pevnosti, ako aj obnovu ďalších maďarských škôl.