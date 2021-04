Szijjártó potvrdil Matovičovi,že Maďarsko pomôže SR testovať Sputnik V

Budapešť 9. apríla (TASR) - Maďarsko na základe žiadosti Slovenskej republiky pomôže testovať ruskú vakcínu Sputnik V v záujme toho, aby bolo možné zachrániť životy čo najviac občanov SR. Podľa komerčnej televízie Hír TV to v piatok v Budapešti povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke s podpredsedom vlády SR a ministrom financií Igorom Matovičom.



Maďarsko je v súčasnosti podľa slovenského vicepremiéra akýmsi vzorom vo svete i v Európe v očkovaní proti koronavírusu, a to vďaka tomu, že nejde len cestou očkovacích látok zabezpečených Európskou úniou (EÚ), ale obrátilo sa aj na východ a prítomná je tu aj ruská vakcína Sputnik V. Maďarsku sa tak podarilo dosiahnuť výrazne vyššiu zaočkovanosť svojich občanov ako v iných krajinách EÚ, konštatoval Matovič.



Matovič pripomenul, že ruská vakcína je skladovaná na Slovensku v chladničkách už šesť týždňov, pričom by ňou bolo možné zachraňovať ľudské životy. Z toho dôvodu prišiel požiadať Maďarsko o pomoc pri otestovaní tejto zásielky.



Šéf maďarskej diplomacie uviedol, že Maďarsko s tým Slovensku rado pomôže, pretože má k dispozícii kapacity v medzinárodne akreditovanom laboratóriu.



Matovič sa poďakoval Szijjártóovi, premiérovi Viktorovi Orbánovi a Maďarsku za mimoriadne dobré vzťahy z čias, keď pôsobil ešte ako predseda slovenskej vlády. Ocenil, že v ťažkých časoch koronavírusovej pandémie sa mohol spoľahnúť na pomoc či už vo forme poskytnutia maďarských lekárov pri plošnom testovaní, alebo darovaním umelých pľúcnych ventilácií nemocniciam na juhu Slovenska.



Podľa maďarského ministra má jeho krajina uzatvorenú zmluvu s Ruským fondom priamych investícií (RFPI) na dodávku dvoch miliónov očkovacích látok. "Ak by sa ruská strana rozhodla v nadchádzajúcom období pridať k zásielke určenej Maďarsku vakcíny, ktoré predtým expedovala do niektorej inej krajiny, tak budeme s ňou rokovať o tom, či ide o rovnakú kvalitu očkovacej látky, aká je uvedená v maďarsko-ruskej zmluve," poznamenal Szijjártó v reakcii na hypotetickú otázku, či by Maďarsko prevzalo vakcíny uskladnené na Slovensku.



V súvislosti s otázkou skúseností s ruskou vakcínou Szijjártó okrem iného povedal, že rozhodnutie nespoliehať sa iba na Brusel a zaobstarať aj otestované a bezpečné vakcíny z východu pomohlo zachrániť mnoho ľudských životov. Zdôraznil, že vďaka tomu je teraz v miere zaočkovania obyvateľstva Maďarsko na druhom mieste v rámci Únie.



spravodajca TASR Ladislav Vallach