Szijjártó: Igor Matovič navštívi Budapešť už tento piatok

Budapešť 8. júna (TASR) – Predseda vlády SR Igor Matovič navštívi Budapešť už tento piatok, oznámil v pondelok v parlamente maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



"Predseda slovenskej vlády môže osobne rátať so spoluprácou Maďarska a maďarskej vlády. Našim spoločným záujmom je urobiť zo spoločenstva Maďarov žijúcich na Slovensku úspešné spoločenstvo. Slovensko je dôležitým strategickým partnerom Maďarska, preto nový premiér v piatok navštívi Maďarsko," povedal podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV šéf maďarskej diplomacie v zákonodarnom zbore v rámci hodiny otázok.



Szijjártó k otázke susedskej politiky svojej krajiny okrem iného podotkol, že vzťahy Maďarska so Slovenskom, ale aj so Srbskom, nikdy neboli také dobré ako v súčasnosti. Minister ocenil minulotýždňové gesto Matoviča voči príslušníkom maďarskej menšiny, keď ich predstaviteľov pozval v predvečer 100. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy na Bratislavský hrad.