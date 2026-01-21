< sekcia Slovensko
Szijjártó: So SR máme dobrý vzťah, kolektívnej vinu ale neakceptujeme
Minister povedal, že so slovenským rezortným partnerom Jurajom Blanárom už asi päťkrát hovoril o otázke Benešových dekrétov.
Autor TASR
Budapešť 21. januára (TASR) - Maďarsko si so Slovenskou republikou vybudovalo v uplynulých rokoch civilizovaný vzťah, avšak Budapešť nie je ochotná akceptovať princíp kolektívnej viny. Podľa servera atv.hu to v súvislosti s Benešovými dekrétmi vyhlásil v stredu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Minister povedal, že so slovenským rezortným partnerom Jurajom Blanárom už asi päťkrát hovoril o otázke Benešových dekrétov. Ako dodal, dal jasne najavo, že Maďarsko je hrdé na výsledky dosiahnuté v maďarsko-slovenských vzťahoch za posledných 11 rokov a že situácia Maďarov žijúcich na Slovensku je dnes oveľa lepšia ako predtým.
„Medzi oboma krajinami sa vytvoril civilizovaný vzťah a v dôležitých otázkach dokážeme stáť spolu, ale nie sme ochotní akceptovať princíp kolektívnej viny,“ podčiarkol Szijjártó.
Šéf maďarskej diplomacie zdôraznil, že považuje za neprijateľné, aby akýkoľvek orgán, úrad alebo organizácia rozhodovali na základe princípu kolektívnej viny. „Inými slovami, je neprijateľné, aby sa komukoľvek konfiškovala pôda s odvolaním sa na Benešove dekréty,“ povedal Szijjártó.
Minister pripomenul, že prípad dekrétov už bol zaradený na program rokovania Ústavného súdu SR, a poznamenal, že Blanár mu na každom stretnutí podotkol, že zákon nie je namierený proti Maďarom, že Maďari nebudú negatívne diskriminovaní.
Podľa novely trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia.
Prezident SR Peter Pellegrini novelu podpísal pred Vianocami. Okrem iného stanovuje trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
