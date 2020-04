Szőllős ocenil ambíciu PVV zaoberať sa zefektívnením verejnej správy

Bratislava 28. apríla (TASR) - Opatrenia vlády na vyrovnávanie regionálnych rozdielov nebudú úspešné, ak do ich implementácie nebude zapojená efektívna verejná správa a územná samospráva. V pléne Národnej rady (NR) SR to povedal poslanec Ján Szőllős (OĽaNO). V diskusii k programovému vyhláseniu vlády (PVV) poukázal aj na potrebu prehodnotiť volebný systém a členenie regiónov na samosprávy. Ocenil ambíciu vlády sa tým zaoberať. Ján Ferenčák (Smer-SD) uvítal, že na tento účel vláda zvažuje vytvorenie samostatnej komisie, ktorá to má prehodnotiť. Zároveň zdôraznil, že reforma verejnej správy musí ísť ruka v ruke s reformou štátnej správy.



"Efektívna verejná správa a s ňou spojená územná samospráva je jedným z kľúčov spravovania štátu," zdôraznil Szőllős. Za potrebné považuje prehodnotiť kompetencie obcí aj územné členenie Slovenska. "Bez zmeny územného členenia môžeme na efektívnu verejnú správu zabudnúť," poznamenal s tým, že je potrebná úzka spolupráca so samosprávami a adekvátne nastavenie kompetencií.



V tejto súvislosti spomenul aj volebný systém. Jeden volebný obvod pri voľbách do NR SR označil za nezmyselný. "Posilňuje stranícky centralizmus," povedal s tým, že 26 okresov nemá svojich zástupcov v parlamente, a to aj okresy s väčším počtom obyvateľov.



Upozornil, že akýkoľvek zásah do územného členenia a volebného systému vyvoláva vášne, a preto je dôležité sa nad zmenou dôsledne zamyslieť. Szőllős skonštatoval, že nový systém verejnej správy by mal byť efektívny, ľuďom blízky, spravodlivý a funkčne prepojený, rovnako by mal brať do úvahy historické ukotvenie obcí a regiónov.



Ferenčák podotkol, že reforma verejnej sa nesmie robiť politicky, ale naprieč politickým spektrom. "Verejná správa nie je len samospráva, ale aj štátna správa. Kto sa púšťa do zmysluplnej reformy, musí začať aj reformou štátnej správy," poznamenal. Za otázne považuje prehodnotenie kompetencií samospráv. Podotkol, že vláda pri prehodnocovaní možno zistí, že je potrebných menej ministerstiev a menej úradníkov. Zdôraznil, že reforma musí byť rovnomerná na úrovni verejnej i štátnej správy.