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SZPV pri SAV je zo zrušenia Ústavu politických vied hlboko znepokojené
Riaditeľ ústavu a politológ Juraj Marušiak v diskusii na zasadnutí snemu v utorok uviedol, že zamestnanci ústavu si uvedomujú záväzky, ktoré akadémia prijala, no s návrhom nesúhlasia.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 16. júna (TASR) - Slovenské združenie pre politické vedy (SZPV) pri Slovenskej akadémii vied (SAV) je zo zrušenia tamojšieho Ústavu politických vied hlboko znepokojené. Krok podľa neho predstavuje výrazné oslabenie vedeckého výskumu v oblasti politológie, medzinárodných vzťahov a bezpečnosti v oblasti demokratických procesov, občianskej spoločnosti a štátnej politiky. Vyplýva to z vyjadrenia SZPV pri SAV, ktoré na sociálnej sieti ešte v pondelok (15. 6.) pred zrušením pracoviska zverejnil samotný ústav. K prijatému návrhu na zrušenie prijala nesúhlasné stanovisko i akademická obec ústavu. Ústav ho zverejnil na svojom webe.
„Ústav politických vied SAV bol od svojho vzniku kľúčovou vedeckou inštitúciou v oblasti politologického výskumu na Slovensku. Poskytuje kvalitné analytické podklady pre verejnú diskusiu, tvorbu politík a podporuje odborné vzdelávanie v oblasti politológie. Zásadne prispieva k rozvoju demokratických hodnôt, čo je v súčasnej dobe mimoriadne dôležité. V posledných rokoch, minimálne však od roku 2018, sa kvalita jeho vedeckých výstupov výrazne zlepšila, o čom svedčia aj výsledky Medzinárodného hodnotiaceho panela SAV z roku 2022, zapojenie ústavu do projektov APVV, ako aj rast publikácií v uznávaných medzinárodných časopisoch a vydavateľstvách,“ uviedli signatári v stanovisku SZPV pri SAV.
Rušenie pracoviska bez umožnenia pokračovania pôsobenia jeho zamestnancov v akadémii by podľa nich vážne ohrozilo kontinuitu politického výskumu v SAV a mohlo by negatívne ovplyvniť kvalitu a rozsah výskumu v oblasti spoločenských vied.
Združenie navrhlo transformáciu ústavu do samostatnej sekcie alebo centra politického výskumu v rámci SAV, zvýšenie financovania a stabilizáciu personálnych kapacít pre dlhodobý rozvoj výskumu, zlepšenie a prepojenia akademickej sféry a verejnosti a intenzívnejšie zapojenie pracoviska do medzinárodných projektov a spolupráce.
„Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV verí, že kompetentné orgány prehodnotia svoje rozhodnutie a podporia zachovanie a rozvoj Ústavu politických vied ako kľúčovej inštitúcie pre vedecký a spoločenský pokrok na Slovensku,“ uzavrelo združenie. Pod zverejneným listom sú podpísaní viacerí politológovia z rôznych slovenských univerzít.
Akademická obec ústavu v prijatom stanovisku píše, že ústav je uznávaný v národnom i v medzinárodnom akademickom prostredí. „Je všeobecne známe, že Ústav politických vied SAV mal počas svojej existencie množstvo problémov, ktoré vlastnými silami nedokázal odstrániť. Rozhodnutie o zrušení ústavu s likvidáciou však nevychádza z podnetu zamestnancov,“ napísala obec. Na kompetentných apelovala, aby zamestnancom zabezpečili adekvátne pracovné miesta v štruktúrach akadémie.
Riaditeľ ústavu a politológ Juraj Marušiak v diskusii na zasadnutí snemu v utorok uviedol, že zamestnanci ústavu si uvedomujú záväzky, ktoré akadémia prijala, no s návrhom nesúhlasia. „Záleží nám na kontinuite výskumu v oblasti politických vied aj na kontinuite personálnej,“ vyhlásil. Spomenul tiež dôležitosť rozbehnutých projektov. „Ide o kontinuitu v oblasti doktorandského štúdia, o pokračovanie doktorandského štúdia,“ dodal. Priblížil, že o časť zamestnancov prejavil záujem historický ústav aj iné pracoviská SAV. Niektorí pracovníci si zatiaľ nové miesta nenašli. Ústav bol podľa neho vnímaný cez prizmu jedného zamestnanca.
Predseda SAV Martin Venhart sa ohradil a odmietol, že by on alebo predsedníctvo prezentovali Ústav politických vied cez prizmu jedného pracovníka. Marušiak neskôr spresnil, že svoje slová neadresoval predsedníctvu, ale hovoril vo všeobecnosti.
Europoslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha v reakcii na sociálnej sieti uviedol, že „tak veľmi ho chceli zničiť, až kvôli nemu zlikvidovali celý ústav“, v ktorom viac ako 20 rokov pôsobil. Podľa neho stačí mať iný názor. „Okej, mne to žily netrhá, ja idem aj tak učiť na ruské MGIMO (Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, pozn. TASR), o ktorom sa hovorí, že je ‚Harvardom nezápadného sveta‘,“ odkazuje Blaha.
Ústav politických vied SAV zanikne. V utorok o tom rozhodol Snem SAV. Krok je súčasťou reorganizácie pracovísk, ktorú akadémia realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Podľa webu ústavu tam pôsobí okrem iných aj europoslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha. Ústav by mal podľa uznesenia vstúpiť do likvidácie začiatkom roka 2027.
„Ústav politických vied SAV bol od svojho vzniku kľúčovou vedeckou inštitúciou v oblasti politologického výskumu na Slovensku. Poskytuje kvalitné analytické podklady pre verejnú diskusiu, tvorbu politík a podporuje odborné vzdelávanie v oblasti politológie. Zásadne prispieva k rozvoju demokratických hodnôt, čo je v súčasnej dobe mimoriadne dôležité. V posledných rokoch, minimálne však od roku 2018, sa kvalita jeho vedeckých výstupov výrazne zlepšila, o čom svedčia aj výsledky Medzinárodného hodnotiaceho panela SAV z roku 2022, zapojenie ústavu do projektov APVV, ako aj rast publikácií v uznávaných medzinárodných časopisoch a vydavateľstvách,“ uviedli signatári v stanovisku SZPV pri SAV.
Rušenie pracoviska bez umožnenia pokračovania pôsobenia jeho zamestnancov v akadémii by podľa nich vážne ohrozilo kontinuitu politického výskumu v SAV a mohlo by negatívne ovplyvniť kvalitu a rozsah výskumu v oblasti spoločenských vied.
Združenie navrhlo transformáciu ústavu do samostatnej sekcie alebo centra politického výskumu v rámci SAV, zvýšenie financovania a stabilizáciu personálnych kapacít pre dlhodobý rozvoj výskumu, zlepšenie a prepojenia akademickej sféry a verejnosti a intenzívnejšie zapojenie pracoviska do medzinárodných projektov a spolupráce.
„Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV verí, že kompetentné orgány prehodnotia svoje rozhodnutie a podporia zachovanie a rozvoj Ústavu politických vied ako kľúčovej inštitúcie pre vedecký a spoločenský pokrok na Slovensku,“ uzavrelo združenie. Pod zverejneným listom sú podpísaní viacerí politológovia z rôznych slovenských univerzít.
Akademická obec ústavu v prijatom stanovisku píše, že ústav je uznávaný v národnom i v medzinárodnom akademickom prostredí. „Je všeobecne známe, že Ústav politických vied SAV mal počas svojej existencie množstvo problémov, ktoré vlastnými silami nedokázal odstrániť. Rozhodnutie o zrušení ústavu s likvidáciou však nevychádza z podnetu zamestnancov,“ napísala obec. Na kompetentných apelovala, aby zamestnancom zabezpečili adekvátne pracovné miesta v štruktúrach akadémie.
Riaditeľ ústavu a politológ Juraj Marušiak v diskusii na zasadnutí snemu v utorok uviedol, že zamestnanci ústavu si uvedomujú záväzky, ktoré akadémia prijala, no s návrhom nesúhlasia. „Záleží nám na kontinuite výskumu v oblasti politických vied aj na kontinuite personálnej,“ vyhlásil. Spomenul tiež dôležitosť rozbehnutých projektov. „Ide o kontinuitu v oblasti doktorandského štúdia, o pokračovanie doktorandského štúdia,“ dodal. Priblížil, že o časť zamestnancov prejavil záujem historický ústav aj iné pracoviská SAV. Niektorí pracovníci si zatiaľ nové miesta nenašli. Ústav bol podľa neho vnímaný cez prizmu jedného zamestnanca.
Predseda SAV Martin Venhart sa ohradil a odmietol, že by on alebo predsedníctvo prezentovali Ústav politických vied cez prizmu jedného pracovníka. Marušiak neskôr spresnil, že svoje slová neadresoval predsedníctvu, ale hovoril vo všeobecnosti.
Europoslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha v reakcii na sociálnej sieti uviedol, že „tak veľmi ho chceli zničiť, až kvôli nemu zlikvidovali celý ústav“, v ktorom viac ako 20 rokov pôsobil. Podľa neho stačí mať iný názor. „Okej, mne to žily netrhá, ja idem aj tak učiť na ruské MGIMO (Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, pozn. TASR), o ktorom sa hovorí, že je ‚Harvardom nezápadného sveta‘,“ odkazuje Blaha.
Ústav politických vied SAV zanikne. V utorok o tom rozhodol Snem SAV. Krok je súčasťou reorganizácie pracovísk, ktorú akadémia realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. Podľa webu ústavu tam pôsobí okrem iných aj europoslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha. Ústav by mal podľa uznesenia vstúpiť do likvidácie začiatkom roka 2027.