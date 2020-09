Živnostníci navrhujú český model fungovania zvereneckých fondov

Bratislava 26. septembra (TASR) - Zverenecké fondy predstavujú v zahraničí efektívny nástroj na riadenie procesu nástupníctva, keďže eliminujú proces dedenia majetku. Živnostníci navrhujú, aby na Slovensku fungovali podľa českého modelu. TASR to uviedla generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) Miriam Bellušová v reakcii na avizovanú snahu rezortu spravodlivosti umožniť fungovanie zvereneckých fondov.



Podľa zväzu je legislatívna podpora zvereneckých fondov zo strany ministerstva vítaná. "Ich prínos vidíme v rámci generačnej výmeny v rodinnej firme a riešenia nástupníctva. Tiež v prípade, ak by prípadné delenie majetku zakladateľa podniku na dedičské podiely malo znamenať riziko pre využívanie majetku v podniku," uviedla Bellušová.



Majetok vyčlenený do zvereneckých fondov sa podľa SŽZ dostáva pod správu vymenovanej osoby, ktorá ho spravuje v prospech oprávnenej osoby. Zväčša sa zakladajú za účelom prerozdeľovania majetku v rámci rodiny. "Motiváciou je najčastejšie zachovanie životného štandardu rodičov aj detí, keď sa prostriedky a výnosy využívajú napríklad na zdravotnú starostlivosť a výplatu renty, ale aj na vzdelávanie, investičné projekty či filantropiu," spresnila.



Ďalším cieľom založenia zvereneckého fondu býva podľa zväzu aj snaha o uchovanie majetku a jeho distribúciu medzi pokrvnými príbuznými, aby boli eliminované negatívne dosahy rozvodu alebo náhleho úmrtia.



Rezort spravodlivosti plánuje prijať právnu úpravu, ktorá by umožňovala fungovanie zvereneckých fondov. Nadväzovať má na rekodifikáciu občianskeho zákonníka, ktorá by sa mala podľa rezortu uskutočniť do roka.