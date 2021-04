T. Baška: Na to, aby sme prežili zdravý život, treba si ho aj užívať

Bratislava 7. apríla (TASR) - Zdravá životospráva neznamená, že človek musí prežiť nudný život. Je však prostriedkom, aby sme sa z neho dokázali čo najdlhšie plnohodnotne tešiť. Na to, aby sme prežili zdravý život, treba si ho aj užívať. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý si spoločnosť pripomína v stredu, na to poukázal odborník na zdravie Tibor Baška z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK). TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.



Odborník dáva niekoľko rád, ako žiť zdravšie. Fajčenie tabaku je podľa neho jedným z najrozšírenejších rizikových faktorov, podieľajúcich sa na vzniku viacerých ochorení. "Bezpečné fajčenie neexistuje. Za úvahu stoja aj ušetrené peniaze za cigarety, ktoré sa dajú využiť lepšie," pripomína.



V prípade, že sa niekto nevie vzdať alkoholu, mal by podľa odborníka aspoň obmedziť jeho množstvo. Denná dávka by nemala presiahnuť dva alkoholické nápoje u mužov a jeden u žien. Alkohol je podľa odborníka "kalorickou bombou", absolútnym tabu by mal byť napríklad pred riadením vozidla.



Samozrejmosťou by mala byť zdravá strava. Podľa Bašku stačí vymeniť obilniny za celozrnné varianty. Jedálniček by mal pozostávať aj z ovocia a zeleniny, obmedziť by sa mal príjem kuchynskej soli, živočíšnych tukov a cukrov. Baška zdôraznil, že na uhasenie smädu je dobrá aj voda z vodovodu, ktorá je na Slovensku kvalitná. V prípade, že niekomu chutia sladené nápoje, nemusí sa ich úplne vzdať, ale nemal by ich piť od smädu.



Vyzýva tiež k tomu, aby ľudia boli nielen aktívni, ale naučili sa aj oddychovať. Optimálnych je však 30 až 60 minút primeranej fyzickej aktivity štyri až päťkrát do týždňa. "Jej intenzita a druh závisí od kondície, zdravotného stavu a možností. Ak sa ale rozhodnete radikálne zvýšiť vašu fyzickú aktivitu, určite nebude na škodu absolvovať predtým preventívnu lekársku prehliadku a poradiť sa s lekárom," povedal.



Súčasťou zdravého života sú aj preventívne lekárske prehliadky. Ich pravidelným absolvovaním možno odhaliť mnoho porúch zdravia v ranom štádiu a predísť rozvinutým ochoreniam. Lieky treba užívať podľa predpisu. "Nevysadzujte svojvoľne liečbu, aj keby sa vám zdalo, že ste zdraví. To platí najmä pre liečbu vysokého krvného tlaku, cukrovky, astmy a iných chronických chorôb," zdôraznil.



Myslieť treba aj na duševné zdravie. "Neprechovávajte v sebe hnev, závisť a nevraživosť. Naopak, snažte sa v ľuďoch okolo seba nájsť to dobré a dajte im to najavo," dodal Baška.