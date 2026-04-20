T. Červeňová nariadila kontrolu v súvislosti s detskými potravinami
Ide napríklad o obchodné reťazce, drogérie, sklady, predajne či stravovacie zariadenia v nemocniciach, jasliach a materských školách.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Hlavná hygienička Tatiana Červeňová nariadila regionálnym úradom verejného zdravotníctva skontrolovať prevádzky, kde by sa mohli nachádzať niektoré druhy stravy pre deti značky HiPP. Ide napríklad o obchodné reťazce, drogérie, sklady, predajne či stravovacie zariadenia v nemocniciach, jasliach a materských školách. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.
„Počas kontrol sa odborní pracovníci úradov verejného zdravotníctva v SR zamerajú na výrobky HiPP od 8. mesiaca Ryža s mrkvou a morčacím mäsom, 220 gramov, a HiPP od 8. mesiaca, Zelenina a ryža s teľacím mäsom, 220 gramov, a tiež na HiPP Mrkva a zemiaky, 190 gramov (HiPP Mrkva a zemiaky 190 gramov na základe verejne dostupných informácií od rakúskej polície),“ uviedla Račková. Ako doplnila, okrem týchto potravín sa kontroly zamerajú aj na všetky ostatné detské potraviny tejto značky.
Ak úrady nájdu produkty označené bielou nálepkou s červeným krúžkom či s poškodeným obalom, zaistia ich a odovzdajú polícii. „Upozorňujeme spotrebiteľov, aby venovali zvýšenú pozornosť informáciám o predmetných výrobkoch a boli obozretní pri nakupovaní v kamenných predajniach aj cez internet, na Slovensku aj v zahraničí,“ vyzvala hovorkyňa.
V prípade, že spotrebiteľ zistí, že jeho výrobok má poškodený obal alebo chýba pri otvorení „zvuk cvaknutia“, prípadne že má neobvyklý alebo skazený zápach, výrobok ÚVZ odporúča nekonzumovať. Na rovnaký postup vyzýva aj pri výrobku s bielou nálepkou s červeným krúžkom.
V rakúskej spolkovej krajine Burgenland zaistili cez víkend pohár spomenutej detskej výživy s príchuťou mrkvy a zemiakov s jedom na potkany. V regióne by pritom mali byť v obehu dva poháre takto kontaminovanej výživy.
Rakúska prokuratúra podľa vlastných vyjadrení vyšetruje prípad ako „úmyselné ohrozenie verejnosti“. Po predbežnom toxikologickom posudzovaní, ktoré v zaistenom pohári s dojčenskou výživou potvrdilo prítomnosť jedu na potkany, sa uskutoční dôkladnejšie vyšetrovanie.
Hovorca spoločnosti HiPP Clemens Preysing cez víkend pre agentúru DPA uviedol, že produkty a distribučné kanály v Nemecku alebo iných európskych krajinách, ktoré nie sú súčasťou vyšetrovania, nie sú dotknuté. Potvrdil však, že okrem Rakúska sa poháre dojčenskej výživy s jedom na potkany objavili aj v Česku a na Slovensku. V oboch týchto krajinách podľa neho stiahli všetky poháre s detskou výživou HiPP z predaja. Preysing označil incident za „externý trestný čin“ a poznamenal, že „nijako nesúvisí s kvalitou produktu ani s výrobou“.
