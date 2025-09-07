< sekcia Slovensko
T. Červeňová: Odmietnutím povinného očkovania ohrozujeme deti
Hlavná hygienička avizovala, že ÚVZ SR inicioval zvolanie okrúhleho stola, na ktorom bude odborná verejnosť hľadať riešenie klesajúcej zaočkovanosti a zvýšenia výskytu čierneho kašľa.
Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Odmietnutím povinného očkovania spoločnosť vystavuje deti ohrozeniam na zdraví a živote. Jeho spochybňovanie je hrdinstvom iba kým spoločnosť chráni kolektívna imunita zabezpečená práve povinným očkovaním detí. Vyhlásila to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. TASR o tom informoval odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
„Na Slovensku sa vďaka pravidelnému povinnému očkovaniu podarilo vyhubiť detskú obrnu. U ostatných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním, sa ich výskyt výrazne redukoval. Odmietnutím povinného očkovania nevystavujeme riziku ochorenia len vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti citlivé voči infekcii, ktoré nemôžu byť očkované pre vek alebo zo zdravotných dôvodov,“ vyhlásila Červeňová.
Najohrozenejšou skupinou sú podľa nej práve najmenšie deti, ktoré pre svoj vek ešte nemôžu byť očkované. Ich krehká imunita sa infekcii navyše nedokáže ubrániť. „V roku 2025 sme zaznamenali tri úmrtia na čierny kašeľ u detí, ktoré ešte nemohli byť očkované vzhľadom na nízky vek,“ upozornila.
