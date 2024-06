T. Červeňová: V sezóne 2023/2024 sme nezaznamenali celoštátnu epidémiu

Bratislava 14. júna (TASR) - V chrípkovej sezóne 2023/2024 nedošlo na území Slovenska k celoštátnej chrípkovej epidémii. Vyskytli sa však početné lokálne epidémie. Uviedla to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová s tým, že chrípková sezóna sa oficiálne skončila 18. kalendárnym týždňom.



"V SR bolo počas celej chrípkovej sezóny hlásených 1.423.511 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 59.027,4 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2022/2023 počet hlásených ARO klesol o takmer päť percent. V chrípkovej sezóne 2023/2024 bolo hlásených spolu 169.546 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo tvorí približne 12 percent z celkového počtu ARO. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou je to pokles o viac ako tri percentá," priblížila.



Najvyššiu vekovo špecifickú chorobnosť na ARO aj CHPO zaznamenali v sezóne v skupine detí do päť rokov. "Dieťa v predškolskom veku je náchylnejšie na respiračné ochorenia, pretože imunita sa u neho ešte len vyvíja, nemá ešte dostatočné hygienické návyky a viac sa kontaktuje s inými chorými deťmi," vysvetlila hlavná hygienička.



Na Slovensku sa počas sezóny spotrebovalo 96 percent dávok očkovacích látok v distribučnej sieti. "Najrozšírenejší subtyp chrípky na území SR bol obsiahnutý vo vakcíne proti chrípke," dodala Červeňová.