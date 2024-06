T. Drucker a český minister školstva M. Bek sa dohodli na spolupráci

Bratislava 20. júna (TASR) - Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) a minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR Mikuláš Bek sa dohodli na spolupráci medzi ich tímami. Školské systémy sú totiž v oboch krajinách podobné, zároveň disponujú aj mnohými takmer totožnými výzvami. Pracovné tímy by mali koncom leta pracovať už nad konkrétnymi projektmi. Uviedli to vo štvrtok po spoločnom bilaterálnom stretnutí.



"Chceme využiť kapacity a zdroje na obidvoch stranách štátu na to, aby sme oveľa intenzívnejšie spolupracovali, pretože v niektorých projektoch sme začali skôr," poznamenal Drucker s tým, že, naopak, ČR je v popredí v iných oblastiach. Spolupracovať chcú napríklad na zmenách v základnom, strednom či vysokom školstve, financovaní regionálneho školstva či manažmente kvality škôl. Rovnako aj na potenciálnej výzve rozvíjať nové študijné programy.



Ako príklad Drucker uviedol kurikulárnu reformu, s ktorou SR začala skôr. ČR pritom momentálne pracuje na zmene Štátneho vzdelávacieho programu. Viac skúseností má podľa neho, naopak, s výkonnostnými zmluvami vo vysokom školstve, ktoré sa na Slovensku teraz zaviedli.