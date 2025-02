T. Drucker chce zmeniť systém ospravedlňovania detí na školách

Bratislava 19. februára (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) chce zmeniť systém ospravedlňovania detí na školách. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR bude spätne monitorovať obdobie vymeškaných hodín na niektorých školách. Uviedol to v utorok (18. 2.) pre médiá. Zároveň avizoval, že podrobnejšie zmeny predstaví na budúci týždeň.



"Treba povedať, že hovoríme o probléme, ktorý sa dotýka asi len piatich percent všetkých škôl, pretože drvivá väčšina škôl nemá tie problémy, že by rodičia zneužívali tento systém," priblížil Drucker.



Ozrejmil, že tam, kde počet vymeškaných hodín výrazne narastie, ministerstvo pristúpi k zúženiu počtu hodín, ktoré môže rodič ospravedlniť. Školy by tak vypadli z férového systému ospravedlňovania absencie detí. "Zároveň sa umožní, aby vedenia škôl a riaditelia škôl mohli ospravedlniť rodičovi aj väčší počet, ale naozaj to vnímame ako čistú špekuláciu a zneužívanie systému," dodal.



Drucker vysvetlil, že v súčasnosti je možné, aby rodič ospravedlnil dieťa na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní bez potvrdenia lekára a súhrnne počas mesiaca na najviac desať dní. "V mnohých prípadoch, v niektorých školách, sa toto opakuje každý mesiac," podotkol.