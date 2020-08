T. Drucker: Dobrá voľba sa nebude zlučovať so vznikajúcim Hlasom-SD

Bratislava 14. augusta (TASR) - Mimoparlamentná strana Dobrá voľba sa nebude zlučovať so vznikajúcou stranou expremiéra Petra Pellegriniho Hlas-sociálna demokracia (SD). Pre TASR to uviedol šéf strany a exminister Tomáš Drucker. Spoluprácu podľa neho vylúčili s ĽSNS, ale aj so Smerom-SD.



Drucker podľa svojich slov vníma Pellegriniho ako moderného politika s veľkou mierou popularity. Jeho stranu vníma skôr ako druhý Smer-SD vzhľadom na ľudí, s ktorými sa spojil. Prednedávnom Drucker povedal, že si nevie predstaviť sadnúť si za stôl s poslancami Erikom Tomášom či Petrom Žigom.



Dobrá voľba je podľa Druckera pripravená spolupracovať so stranami, s ktorými bude mať podobný program. So Smerom-SD však spoluprácu vylučuje. "Tam je problém s osobou predsedu strany, ktorý má čím ďalej, tým bližšie k nacionalistickým názorom a obávam sa, že neho to nebude približovanie sa do demokratického spektra, ale naopak," vysvetlil.



Drucker hovorí, že debatuje s viacerými stranami o spolupráci, pripomenul, že 30 percent voličov nemá svoje zastúpenie v parlamente. Na ďalšie kroky sa chce sústrediť na jeseň. Podľa svojich slov chce ponúknuť alternatívu voči "populistickému a nekompetentnému riadeniu štátu", ale aj voči tomu, ako viedol krajinu Smer-SD.



Pellegrini pri oznámení o zakladaní vlastnej strany Hlas-sociálna demokracia v júni uviedol, že hľadať možnosti spolupráce by možno vedeli aj s Druckerom. Pellegriniho strana v piatok požiadala o registráciu. Na Ministerstve vnútra (MV) SR odovzdala vyše 94.000 vyzbieraných podpisov od občanov.