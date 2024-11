T. Drucker je presvedčený, že so školskými odborármi dospejú k dohode

Bratislava 15. novembra (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) rozumie požiadavkám školských odborárov na zvýšenie miezd pre zamestnancov v školstve. Je presvedčený, že v priebehu najbližších týždňov dospejú k dohode. Vyplýva to z jeho vyjadrenia po piatkovom rokovaní s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku v Prezidentskom paláci.



"Rozumiem a podporujem požiadavky na zvýšenie miezd, či už pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, pretože je to aj v súlade s programovým vyhlásením vlády, ktoré tak, ako som sa už vyjadril, momentálne vláda neplní. Zároveň som informoval kolegov aj o tom, v akom stave sú verejné financie, aké sú isté konsolidačné opatrenia a možnosti štátneho rozpočtu," skonštatoval šéf rezortu školstva.







Zopakoval, že ministerstvo bude hľadať vnútorné úspory na valorizáciu platov. "Ja som ponúkol aj ministerstvu financií moju predstavu o úsporách, akým spôsobom vieme nájsť nejaký typ kompromisu alebo riešenia pre rok 2025, ale musíme diskutovať o roku 2026. Či to bude znamenať zvýšenie niektorých daní pre ľudí, aby sme našli tie finančné prostriedky, alebo niečo iné, uvidíme," uviedol.



Ocenil konštruktívnosť rokovania. Avizoval, že budú pokračovať v debate so zástupcami ministerstva financií. Okrem ohodnotenia zamestnancov v školstve chce riešiť aj ďalšie otázky, napríklad financovanie školských klubov detí.







Prezident SR Peter Pellegrini v piatok prijal predstaviteľov školských odborov a ministra školstva. Na stretnutí riešili súčasnú situáciu v školstve a požiadavky odborárov. Tí žiadajú zvýšenie platov všetkých zamestnancov školstva o desať percent. Argumentujú potrebou zvýšenia motivácie učiteľov. Poukazujú na to, že nízke platy sú dôvodom slabého záujmu o učiteľské povolanie. Rovnako kriticky vnímajú aj ohodnotenie nepedagogických zamestnancov, bez ktorých sa školy nezaobídu. Svoje požiadavky oznámili vedúcim predstaviteľom SR listom a iniciujú rokovania.