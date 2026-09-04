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T. Drucker: Mojou úlohou je presvedčiť koalíciu o platovom automate
Drucker pripustil, že pripraviť zákon nie je až také náročné, skôr je problémom otázka financovania. Poukázal na to, že krajina sa nachádza v konsolidácii.
Autor TASR
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Bratislava 4. septembra (TASR) - Úlohou ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáša Druckera (Hlas-SD) bude, aby presvedčil koaličných partnerov o platovom automate, ktorý chcú zaviesť v školstve. Pre TASR to v rozhovore potvrdil minister školstva s tým, že koalícia podľa jeho slov vníma školstvo ako prioritu.
Ministerstvo školstva v spolupráci so školskými odborármi pripravuje legislatívny návrh zákona, ktorého súčasťou má byť platový automat. Pôjde o automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva na základe vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Predstaviť sa má do konca tohto roka.
Drucker pripustil, že pripraviť zákon nie je až také náročné, skôr je problémom otázka financovania. Poukázal na to, že krajina sa nachádza v konsolidácii. „Školstvo má absolútnu prioritu vlády a my si uvedomujeme, že budúcnosť ekonomiky a Slovenska je postavená na deťoch, ktoré dnes chodia do školy, sú v laviciach, a keď do nich zainvestujeme, nebudeme musieť riešiť o desať rokov konsolidácie,“ vysvetlil minister školstva. Poukázal na to, že pedagogickým pracovníkom išli platy hore v tomto aj minulom roku zhodne o sedem percent.
Podľa Druckera je platový automat v školstve dôležitý. Rezort školstva je pripravený rokovať s ministerstvom financií. Ako minister uviedol, potrebujú dostať učiteľov s platmi na úroveň, ktorú dokážu porovnávať s inými pozíciami podobne, ako to je v iných krajinách, aby bola učiteľská pozícia atraktívna.
Odborový zväz pracovníkov školstva žiada pravidelný rast miezd všetkých zamestnancov školstva. Pre TASR to uviedol bývalý predseda odborárov Pavel Ondek. V štátnom rozpočte by sa podľa neho malo na školstvo vyhradiť toľko finančných prostriedkov, aby sa SR priblížila v podiele hrubého domáceho produktu k vyspelým štátom Európskej únie. Odborári očakávajú predstavenie návrhu platového automatu. Návrh automatu navýšenia platov pedagogických a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl, vedcov, ale aj nepedagogických zamestnancov má byť podľa školských odborárov predstavený najneskôr do 18. decembra tohto roka a spustený v roku 2028.
Ministerstvo školstva v spolupráci so školskými odborármi pripravuje legislatívny návrh zákona, ktorého súčasťou má byť platový automat. Pôjde o automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva na základe vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Predstaviť sa má do konca tohto roka.
Drucker pripustil, že pripraviť zákon nie je až také náročné, skôr je problémom otázka financovania. Poukázal na to, že krajina sa nachádza v konsolidácii. „Školstvo má absolútnu prioritu vlády a my si uvedomujeme, že budúcnosť ekonomiky a Slovenska je postavená na deťoch, ktoré dnes chodia do školy, sú v laviciach, a keď do nich zainvestujeme, nebudeme musieť riešiť o desať rokov konsolidácie,“ vysvetlil minister školstva. Poukázal na to, že pedagogickým pracovníkom išli platy hore v tomto aj minulom roku zhodne o sedem percent.
Podľa Druckera je platový automat v školstve dôležitý. Rezort školstva je pripravený rokovať s ministerstvom financií. Ako minister uviedol, potrebujú dostať učiteľov s platmi na úroveň, ktorú dokážu porovnávať s inými pozíciami podobne, ako to je v iných krajinách, aby bola učiteľská pozícia atraktívna.
Odborový zväz pracovníkov školstva žiada pravidelný rast miezd všetkých zamestnancov školstva. Pre TASR to uviedol bývalý predseda odborárov Pavel Ondek. V štátnom rozpočte by sa podľa neho malo na školstvo vyhradiť toľko finančných prostriedkov, aby sa SR priblížila v podiele hrubého domáceho produktu k vyspelým štátom Európskej únie. Odborári očakávajú predstavenie návrhu platového automatu. Návrh automatu navýšenia platov pedagogických a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl, vedcov, ale aj nepedagogických zamestnancov má byť podľa školských odborárov predstavený najneskôr do 18. decembra tohto roka a spustený v roku 2028.