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T. Drucker: Nejdeme zatvárať školy, chceme zvýšiť ich kvalitu
V každej obci chcú zanechať školu pre tie najmenšie deti a potom im zabezpečiť presun do školy vo väčšej obci, povedal Drucker.
Autor TASR
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Bratislava 30. augusta (TASR) - Rezort školstva nejde zatvárať školy na Slovensku. Chce sa zamerať na kvalitu ich vzdelávania. Minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 televízie Joj 24. Pripustil, že diskutujú o spájaní škôl, poväčšine druhých stupňov.
V každej obci chcú zanechať školu pre tie najmenšie deti a potom im zabezpečiť presun do školy vo väčšej obci, povedal Drucker. Výsledky, ktoré dosahujú 15-ročné deti v malých školách sú žalostné pri porovnaní s deťmi z väčších škôl. „Nerobíme to ani pre šetrenie, ani pre to, že by sme niekomu chceli odobrať tú istotu a stabilitu dostupnosti školy pre malé deti. Robíme to preto, aby dostali lepšie vzdelanie. Oni majú mať rovnaké práva,“ skonštatoval.
Minister považuje za správne, aby dieťa do 16 rokov nemalo používateľský účet na sociálnej sieti. Zákaz, ktorý tento týždeň schválila vláda, považuje za správny. „Dvanásť, trinásť, štrnásťročné dieťa stojí proti obrovským veľkým nadnárodným gigantom. Tam pracujú ľudia, ktorí sú najlepšie platení odborníci v oblasti psychológie, tzv. behaviorálnej ekonomiky. Tieto spoločnosti nemajú na prvom mieste záujem dieťaťa,“ skonštatoval.
Legislatívu podľa Druckera zosúladili aj s inými členskými štátmi v EÚ. Technické riešenie zákazu bude bezpečné a postavené na európskom meradle. Minister deklaruje, že urobí všetko preto, aby zákaz fungoval. Ak budú ďalej k zákazu potrebné technické vyhlášky, bude na nich podľa Druckera pracovať ministerstvo informatizácie.
Novú kurikulárnu reformu, ktorá sa od septembra zavádza na školách, chceli podľa ministra pedagógovia a odborníci. Opísal ju troma slovami, a to vedieť, rozumieť a použiť to v praxi. „Nie je dôležité na konci dňa, že vy dostávate známky a skúšajú vás podľa toho, či im poviete, čo je napísané v knižke, keď to neviete, nerozumiete tomu a neviete to používať v praxi,“ povedal.
Drucker je tiež presvedčený, že všetky školy budú mať od septembra potrebné učebnice k novému kurikulu. Pripomína, že štát učebnice nakupuje, ale nehovorí školám z čoho majú učiť. Štát dal školám k dispozícii zoznam všetkých platných učebníc a školy si mohli vybrať, aké učebnice chcú. „Štát to len centrálne zozbieral a nakúpil a dlho sme mali jednu námietku na Úrade pre verejné obstarávanie. Žiaľ, tento úrad nerozhoduje v lehotách, majú toho veľa, možno aj v dôsledku súčasne veľkých počtov námietok a kontrol. Tak sme čakali. Už viem, že takmer všetkých 1,9 milióna (učebníc) je v procese vybavovania a že školy to verím budú mať včas,“ povedal.
Drucker sa v relácii vyjadril aj k dopravným radarovým kamerám, ktoré mali mať ruské komponenty. Išlo podľa neho o dva radary, ktoré sa nachádzali v areáli dodávateľskej spoločnosti. Tie sa tam testovali. Tvrdí, že spoločnosť oklamala ministerstvo vnútra a akonáhle sa táto vec identifikovala, rezort konal. „Žiadne dáta podľa zistení nikam neodišli,“ poznamenal Drucker s tým, že tam prebieha vyšetrovanie.
V každej obci chcú zanechať školu pre tie najmenšie deti a potom im zabezpečiť presun do školy vo väčšej obci, povedal Drucker. Výsledky, ktoré dosahujú 15-ročné deti v malých školách sú žalostné pri porovnaní s deťmi z väčších škôl. „Nerobíme to ani pre šetrenie, ani pre to, že by sme niekomu chceli odobrať tú istotu a stabilitu dostupnosti školy pre malé deti. Robíme to preto, aby dostali lepšie vzdelanie. Oni majú mať rovnaké práva,“ skonštatoval.
Minister považuje za správne, aby dieťa do 16 rokov nemalo používateľský účet na sociálnej sieti. Zákaz, ktorý tento týždeň schválila vláda, považuje za správny. „Dvanásť, trinásť, štrnásťročné dieťa stojí proti obrovským veľkým nadnárodným gigantom. Tam pracujú ľudia, ktorí sú najlepšie platení odborníci v oblasti psychológie, tzv. behaviorálnej ekonomiky. Tieto spoločnosti nemajú na prvom mieste záujem dieťaťa,“ skonštatoval.
Legislatívu podľa Druckera zosúladili aj s inými členskými štátmi v EÚ. Technické riešenie zákazu bude bezpečné a postavené na európskom meradle. Minister deklaruje, že urobí všetko preto, aby zákaz fungoval. Ak budú ďalej k zákazu potrebné technické vyhlášky, bude na nich podľa Druckera pracovať ministerstvo informatizácie.
Novú kurikulárnu reformu, ktorá sa od septembra zavádza na školách, chceli podľa ministra pedagógovia a odborníci. Opísal ju troma slovami, a to vedieť, rozumieť a použiť to v praxi. „Nie je dôležité na konci dňa, že vy dostávate známky a skúšajú vás podľa toho, či im poviete, čo je napísané v knižke, keď to neviete, nerozumiete tomu a neviete to používať v praxi,“ povedal.
Drucker je tiež presvedčený, že všetky školy budú mať od septembra potrebné učebnice k novému kurikulu. Pripomína, že štát učebnice nakupuje, ale nehovorí školám z čoho majú učiť. Štát dal školám k dispozícii zoznam všetkých platných učebníc a školy si mohli vybrať, aké učebnice chcú. „Štát to len centrálne zozbieral a nakúpil a dlho sme mali jednu námietku na Úrade pre verejné obstarávanie. Žiaľ, tento úrad nerozhoduje v lehotách, majú toho veľa, možno aj v dôsledku súčasne veľkých počtov námietok a kontrol. Tak sme čakali. Už viem, že takmer všetkých 1,9 milióna (učebníc) je v procese vybavovania a že školy to verím budú mať včas,“ povedal.
Drucker sa v relácii vyjadril aj k dopravným radarovým kamerám, ktoré mali mať ruské komponenty. Išlo podľa neho o dva radary, ktoré sa nachádzali v areáli dodávateľskej spoločnosti. Tie sa tam testovali. Tvrdí, že spoločnosť oklamala ministerstvo vnútra a akonáhle sa táto vec identifikovala, rezort konal. „Žiadne dáta podľa zistení nikam neodišli,“ poznamenal Drucker s tým, že tam prebieha vyšetrovanie.