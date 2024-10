Drucker očakáva stiahnutie návrhu SNS o sexuálnej orientácii

Bratislava 22. októbra (TASR) - Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) očakáva, že SNS stiahne návrh na obmedzenie propagácie tém súvisiacich so sexuálnou orientáciou a s rodovou identitou v školskom vzdelávacom systéme. Poslanec parlamentu Roman Michelko (SNS) reagoval, že stiahnutie je v štádiu diskusie. Uviedli to po utorkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Preberalo sa na ňom aj zavedenie informovaného súhlasu o aktivitách mimo školského vzdelávacieho programu.



"Každé ministerstvo v koalícii má svojho ministra. Ak koaličný partner chce niečo riešiť s ním, tak si to prediskutuje a dohodne sa. Takže, samozrejme, očakávam, že návrh SNS bude stiahnutý," zhodnotil Drucker.



Podľa návrhu z dielne ministerstva školstva majú rodičia udeľovať informovaný súhlas na aktivity, ktoré presahujú rámec vzdelávacieho programu. Táto zmena sa pritom podľa ministra nemá týkať iba sexuálnej výchovy, ale akejkoľvek aktivity. Michelko ocenil formát informatívneho súhlasu. V prípade, ak to neprejde cez radu školy, rodičia podľa neho musia podpísať aktívny súhlas. V opačnom prípade má ísť o aktívny nesúhlas.



Návrh rezortu školstva považuje poslankyňa NR SR Viera Kalmárová (PS) za zbytočný. Obáva sa, že môže viesť k administratívnej záťaži a interpretačným problémom medzi rodičmi a školami. "Už dnes sú pritom jasné pravidlá, aby sa deti učili to, čo je v súlade s princípmi výchovy a vzdelávania. A ak sú porušené, čo sa môže stať aj v rámci bežného vyučovania, vieme sa obrátiť na školskú inšpekciu," podotkla.



V rámci novely zákona o výchove a vzdelávaní sa navrhuje, aby škola mohla výchovu a vzdelávanie, ktoré je nad rámec školského vzdelávacieho programu, poskytovať na základe prerokovania v pedagogickej rade školy a rade školy alebo informovaného súhlasu zákonného zástupcu.