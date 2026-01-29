< sekcia Slovensko
T. Drucker odovzdal ocenenie žiakom za úspešnú reprezentáciu Slovenska
Zdôraznil, že úspechy mladých talentov sú dôležitým signálom pre vzdelávaciu politiku štátu.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) vo štvrtok odovzdal ocenenie výnimočným žiakom za úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných predmetových olympiádach a súťažiach v školskom roku 2024/2025. Ide o žiakov stredných škôl, ktorých zvedavosť a túžba po poznaní vedie k mimoriadnym úspechom. Slávnostné podujatie sa konalo v historickej budove Národnej rady SR. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu.
„Ocenenie ministra patrí 41 žiakom zo 17 škôl z rôznych regiónov Slovenska, ktorí v minulom školskom roku získali zlaté, strieborné a bronzové medaily, ako aj čestné uznania v silnej konkurencii rovesníkov z celého sveta,“ priblížili. Doplnili, že úspechy žiaci dosiahli v oblastiach matematiky, fyziky, informatiky, chémie, biológie, geografie aj v interdisciplinárnych súťažiach mladých vedcov či v európskej dievčenskej olympiáde v informatike a matematike.
Minister počas slávnosti zdôraznil, že úspechy mladých talentov nie sú náhoda. „Sú výsledkom odvahy postaviť sa pred výzvy, ktoré neboli povinné, a dôkazom, že vedomosti, vytrvalosť a zvedavosť majú medzinárodnú hodnotu. Slovensko má mladých ľudí, ktorí sa dokážu presadiť medzi tými najlepšími na svete,“ uviedol.
Osobitne sa poďakoval pedagógom a vedúcim tímov, ktorí žiakom venovali stovky hodín prípravy, a rodičom, ktorí podporovali mladých ľudí aj v náročných momentoch. „Chcem zároveň jasne povedať, že tento úspech nie je len individuálny. Za vami stoja školy, ktoré vám dali priestor rásť, učitelia a vedúci tímov, ktorí vám venovali stovky hodín prípravy, a rodiny, ktoré vás podporovali aj v momentoch únavy či pochybností. Aj im dnes patrí úprimné poďakovanie,“ dodal Drucker.
Zdôraznil, že úspechy mladých talentov sú dôležitým signálom pre vzdelávaciu politiku štátu. Jednou z priorít ministerstva na tento rok je práve systematická podpora talentovaných žiakov a študentov tak, aby ich vedomosti a schopnosti prispievali k posilňovaniu konkurencieschopnosti a ekonomiky Slovenska. Podpora talentu, kvalitná príprava a vytváranie podmienok pre rozvoj nadania patria medzi kľúčové ciele rezortu školstva.
