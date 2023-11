T. Drucker otvoril Festival vedy a techniky AMAVET

Bratislava 9. novembra (TASR) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) otvoril Festival vedy a techniky AMAVET 2023 (FVAT), ktorý sa uskutočňuje v rámci Týždňa vedy a techniky (TVT) na Slovensku. Jeho súčasťou je aj celoštátne finále súťaže mladých vedátorov, do ktorého postúpili tí najlepší z celého Slovenska. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Do celoštátneho finále 26. ročníka projektovej súťaže mladých vedátorov, konajúcom sa v Bratislave, postúpilo z krajských kôl 97 súťažiacich so 73 projektami. Súťažiť budú o postup na svetové súťaže a prehliadky vedecko-technických projektov.



Cieľom festivalu je podporovať a motivovať mladých ľudí k objavovaniu vedy a techniky. Drucker v tejto súvislosti skonštatoval, že je dôležité udržať a rozvíjať to, čo ľudí a spoločnosť posúva k objavovaniu nových vecí, k prehlbovaniu poznatkov a poznania sveta. Tým je podľa neho práve zvedavosť. "Nenechajte si zobrať zvedavosť. Buďte zvedaví, pýtajte sa prečo. Nenechajte sa odradiť dospelými, ktorí nemajú čas, sú unavení alebo nepoznajú odpoveď. Zostaňte zvedaví a dokážete v živote úžasné veci," dodal minister.