T. Drucker podal podnet na GP SR v súvislosti s konaním I. Matoviča

Bratislava 13. apríla (TASR) - Predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker podal podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR v súvislosti s konaním ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) pri jeho návštevách Ruskej federácie a Maďarska. Dôvodom sú vážne podozrenia zo spáchania trestného činu sabotáže a zneužitia právomocí verejného činiteľa. Drucker o tom v utorok informoval bezprostredne po podaní podnetu pred budovou GP SR.



"Igor Matovič dlhodobo prekračuje všetky hranice politickej, diplomatickej, ale aj jeho kompetenčnej právomoci," zdôraznil Drucker. Matovič sa podľa neho rozhodol presadzovať obchodné záujmy iného štátu "útokmi na vlastné inštitúcie, útokmi proti ľuďom, našim vedcom a spôsobil aj to, že títo ľudia sú aj predmetom osobných vyhrážok".



Zdôraznil, že stále nie sú známe náležitosti zmluvy o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V. "Nevidím dôvod na to, prečo by mala byť utajovaná," dodal s tým, že vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) a šéfa rezortu zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby obsah tejto zmluvy bezodkladne zverejnili. Keďže už v marci schválil vtedajší minister zdravotníctva použitie tejto vakcíny na terapeutické účely, Drucker si myslí, že "ak chcú, tak ju majú používať". Zopakoval aj výzvu predsedovi vlády, aby odvolal Matoviča z pozície podpredsedu vlády a ministra financií.



Matovič v piatok (9. 4.) rokoval v Budapešti s ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom o pomoci Maďarska pri testovaní ruskej vakcíny Sputnik V dovezenej na Slovensko. Prijal ho aj predseda vlády Viktor Orbán. Vo štvrtok (8. 4.) bol v Rusku, keďže tamojšia strana vypovedala so Slovenskom zmluvu a požiadala o vrátenie 200.000 dávok už dodaných vakcín Sputnik V. Štvrtkovým rokovaním v Moskve chcel, ako tvrdí, dosiahnuť, aby Slovensko malo v Rusku pri téme Sputnika V naďalej "otvorené dvere". Zdôraznil, že sa mu to aj podarilo.