T. Drucker prijme českého ministra školstva
Hlavné bilaterálne rokovanie ministrov bude v piatok (23. 1.) na pôde ministerstva.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Slovenský minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) prijme českého šéfa rezortu školstva Roberta Plagu. Urobí tak v rámci pracovnej cesty Plagu na Slovensko. Tá sa uskutoční v dňoch 22. až 23. januára. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
„Rokovania budú zamerané na výmenu skúseností a dobrých praxí v kľúčových témach rezortov školstva oboch krajín, najmä sieť škôl a optimálna veľkosť škôl, financovanie vysokých škôl, zákaz používania mobilných telefónov na školách, predškolské, základné a stredné vzdelávanie vrátane digitalizácie prijímacieho konania, poradenstvo, prevencia a desegregácia, rozvoj pedagógov a ochrana detí v digitálnom priestore a na sociálnych sieťach,“ priblížili.
Hlavné bilaterálne rokovanie ministrov bude v piatok (23. 1.) na pôde ministerstva. „Po skončení rokovaní ministerstvo predpokladá spoločné tlačové vyhlásenie ministrov školstva SR a ČR. O presnom čase a organizačných detailoch tlačového výstupu budeme médiá včas informovať,“ avizovali z rezortu.
