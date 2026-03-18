T. Drucker: Pripravujeme učebnice v oblasti umelej inteligencie
Minister zároveň ubezpečil, že cieľom zavedenia gramotnosti v oblasti umelej inteligencie do škôl nie je, aby žiaci ihneď riešili zadania a úlohy formou AI.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR pripravuje učebnice v oblasti umelej inteligencie (AI). K dispozícii budú od septembra tohto roka. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že základné školy začlenia AI gramotnosť do vyučovania v rámci rôznych predmetov.
„Zavedenie gramotnosti v oblasti umelej inteligencie do štátneho vzdelávacieho programu je súčasťou nášho širšieho zodpovedného využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní. Publikovali sme k tomu kompletný portál, vytvárame mnohé metodické príručky, pripravujú sa učebnice,“ uviedol minister. Za základné piliere AI gramotnosti pritom označil schopnosť porozumieť, ako samotná technológia funguje a schopnosť kriticky hodnotiť jej výstupy. Podstatné je podľa neho aj naučiť sa AI používať zodpovedne a bezpečne.
Minister zároveň ubezpečil, že cieľom zavedenia gramotnosti v oblasti umelej inteligencie do škôl nie je, aby žiaci ihneď riešili zadania a úlohy formou AI. Pozornosť však upriamil na využívanie tejto technológie deťmi. Úlohou štátu je podľa neho reagovať na to. „Osem z desať detí dnes takúto technológiu používa. My sa nebavíme o tom, že ideme niečo sprístupniť. My hovoríme, že musíme reagovať na niečo, čo tu je,“ podotkol minister. Upozornil pritom, že ak nič neurobia, deti sa AI naučia používať zle a stratia niektoré zručnosti.
Drucker informoval aj o novej metodike pre žiakov vo veku 11 až 15 rokov, ktorá prepája tému AI s duševným zdravím. Je pripravená v spolupráci s organizáciou Emocionálny kompas. Dostupné budú aj ďalšie metodiky. Minister zároveň avizoval, že gramotnosť o AI plánuje rezort rozšíriť aj pre stredné školy.
