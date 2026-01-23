< sekcia Slovensko
T. Drucker rokoval s novým ministrom školstva ČR
Plaga, ktorý funkciu ministra školstva zastával aj v rokoch 2017 až 2021, vníma, že Slovensko urobilo v školstve veľký skok vpred.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) rokoval s novým ministrom školstva Českej republiky Robertom Plagom. Riešili témy ako umelá inteligencia (AI), duševné zdravie, bezpečnosť, inklúzia, segregácia či vysoké školstvo. Zhodli sa na prehĺbení vzájomnej spolupráce. Školské systémy oboch krajín sú totiž veľmi podobné. Informovali o tom na piatkovej tlačovej konferencii.
„Myslím, že čelíme obidve krajiny aj v rámci vzdelávania veľmi podobným výzvam. Tie vzdelávacie systémy sú stále veľmi podobné. Máme sa o čom rozprávať, aj sme si v zásade dokázali nazdieľať strašne, strašne veľa zaujímavých konkrétnych pohľadov, ktoré sa vo veľa veľa veciach zbližujú a približujú,“ uviedol Drucker. Teší ho, že Plaga navštívil Bratislavu v krátkom čase.
Plaga, ktorý funkciu ministra školstva zastával aj v rokoch 2017 až 2021, vníma, že Slovensko urobilo v školstve veľký skok vpred. „Mám pocit, že mladší brat dohnal vekovo v mnohých oblastiach toho brata staršieho,“ podotkol. Vyzdvihol najmä kroky Slovenska v oblasti AI vo vzdelávaní. Obe krajiny sa však podľa neho môžu inšpirovať a spolupracovať v rôznych oblastiach školstva. Ako v tejto súvislosti deklaroval, ČR a SR chcú viac prepojiť tímy odborníkov.
