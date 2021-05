T. Drucker sa obáva o budúcnosť projektu nemocnice Rázsochy

Bratislava 24. mája (TASR) - Exminister zdravotníctva a predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker sa obáva o budúcnosť projektu výstavby nemocnice Rázsochy. Hrozí podľa neho to, že "Rázsochy nebudú". Žiada o jasné zaujatie stanoviska, či štát chce pokračovať vo výstavbe. Apeluje na prípravu projektovej dokumentácie, aby projekt splnil predpoklady na čerpanie financií z plánu obnovy. Upozornil na to na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Chcem požiadať nového predsedu vlády, aby jasným signálom potvrdil, či štát chce stavať Rázsochy alebo nechce, či chce laškovať s Pentou o kúpe Borov (súkromná nemocnica Bory, poznámka TASR), alebo nechce," povedal Drucker.



Hoci súkromnú nemocnicu považuje za dobrý projekt pre hlavné mesto, zdôraznil, že nemôže nahradiť Rázsochy. Nespĺňa totiž požiadavky na univerzitnú nemocnicu.



Pre ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) by mal byť podľa Druckera projekt prioritou. Je presvedčený o potrebe zamestnať tím na prípravu projektovej dokumentácie. Má sa tak zabezpečiť úspešné čerpanie financií na nemocnicu prostredníctvom plánu obnovy.



Drucker sa plánuje tiež písomne obrátiť na predsedníčku parlamentného zdravotníckeho výboru Janu Bittó Cigánikovú (SaS) s podnetom, aby poslanci skontrolovali vývoj projektu.