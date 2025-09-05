< sekcia Slovensko
T. Drucker: Školy začnú od roku 2026 vyučovať o umelej inteligencii
Minister zároveň spomenul výskumnú správu Scio Research s názvom AI Kompas 2025, ktorá porovnáva využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní v Česku a na Slovensku.
Bratislava 5. septembra (TASR) - Od školského roka 2026/2027 sa na slovenských školách začne vyučovať o umelej inteligencii (AI). Táto oblasť bude súčasťou väčšiny predmetov vrátane informatiky, matematiky, občianskej náuky či etiky. Ministerstvo školstva pripravilo Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku. Informoval o tom minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) na piatkovej tlačovej konferencii.
„Pripravili sme kompletný návrh a materiál, akým spôsobom AI zapracovať do vzdelávacích plánov tak, aby sa zvýšili kompetencie, ale aj zručnosti a gramotnosť. Aby deti chápali, aký vplyv AI môže mať na jednotlivca aj na celú spoločnosť. Aby vnímali, že existuje aj umelo vytvorený obsah, tzv. syntetický obsah AI,“ priblížil minister.
Rezort školstva v tomto roku tvorí obsah vzdelávania, pripravuje metodické materiály a spúšťa projekty. Školy podľa ministra získavajú podporu, vzniká webová platforma, uskutoční sa „AI deň v škole“. Od roku 2026 by sa mali spustiť aj AI vouchery a testovať nové riešenia, ktoré podporia vyučovanie aj prácu učiteľov. O rok na to, v roku 2027, bude rezort implementovať overené AI nástroje. Tiež sledovať, ako sa AI využíva, a na základe výsledkov upravovať plán. Vznikať majú aj kompetenčné centrá AI.
Minister zároveň spomenul výskumnú správu Scio Research s názvom AI Kompas 2025, ktorá porovnáva využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní v Česku a na Slovensku. Ako priblížil, AI využíva iba štvrtina slovenských učiteľov, českých až 58 percent. Za výzvu považuje aj oslabovanie niektorých zručností u žiakov pri dlhodobom používaní AI. Prínos vníma vo zvýšenej výkonnosti. Pripomenul aj svetové vzdelávacie fórum OECD, ktoré sa má konať na Slovensku na jeseň. Jednou z hlavných tém bude umelá inteligencia vo vzdelávaní.
