T. Drucker: Slovenským ambulanciám hrozí kolaps

Bratislava 9. septembra (TASR) - Slovenským ambulanciám hrozí kolaps. Tvrdí to exminister zdravotníctva a predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker. Ambulantný sektor podľa neho bez pomoci nezvládne nárast cien energií.



"Akonáhle začnú prichádzať účty za energie, nebudú mať ambulancie inú možnosť ako zatvárať. Bude to obrovská rana pre zdravotníctvo," skonštatoval. Ambulancie nemajú podľa neho možnosť preniesť náklady do cien pre zákazníka.



Drucker tiež upozornil, že dostupnosť všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov výrazne klesne. Odvolal sa pritom na štúdiu rezortu zdravotníctva, podľa ktorej súčasná dostupnosť na úrovni 85 percent klesne do troch rokov na 58 percent. Zároveň skritizoval vládu, že v tejto veci nerobí žiadne opatrenia. "O tri mesiace bude smutné bedákať nad hrobom slovenského zdravotníctva," dodal.