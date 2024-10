T. Drucker: Som minister školstva, o žiadnu inú funkciu nemám záujem

Bratislava 4. októbra (TASR) - Minister školstva SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) nemá záujem o žiadnu inú funkciu. Zdôraznil, že je zodpovedný za plnenie vládneho programu v oblasti školstva. Minister to uviedol v reakcii na avizovanú demisiu ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.



"Na rezorte sme rozbehli 40 projektov programu zmien. Mojou úlohou je dotiahnuť tieto projekty do úspešného konca, aby sa systém vzdelávania na Slovensku pohol smerom k vyššej kvalite a k lepším výsledkom," vyhlásil Drucker.



Dolinkovej odchod ho mrzí, no zdôraznil, že jej dôvodom rozumie. Očakával by však, že po jej demisii na svoj post rezignuje aj splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár (SNS). Kotlárova činnosť je podľa ministra "všetkým iným, len nie preverením procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19".



Dolinková v piatok oznámila podanie demisie. Prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu ju plánuje odovzdať v krátkom čase. Dolinková necíti podporu pre presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Kritizovala okrem iného aj schválenie konsolidačných opatrení v parlamente. Namietala tiež postoj splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Vyčítala mu šírenie mnohých dezinformácií.