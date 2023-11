T. Drucker: Tému odmeňovania v NIVaM preverím

Bratislava 8. novembra (TASR) - K téme odmeňovania vedúcich zamestnancov v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM), s ktorou prišla Slovenská komora učiteľov (SKU), si minister školstva vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) vyžiadal podklady. Na základe nich zaujme stanovisko. Oznámil to po stredajšom rokovaní vlády.



Doplnil, že v stredu popoludní sa o vznesených podozreniach týkajúcich sa neúmerne vysokého odmeňovania vedúcich zamestnancov bude rozprávať pri stretnutí s generálnym riaditeľom NIVaM Ivanom Pavlovom. Rovnako o tom chce diskutovať aj s predstaviteľmi SKU. "Žiaľ, doteraz sa nám nepodarilo stretnúť napriek štyrom návrhom termínov," dodal Drucker. Ocenil by v každom prípade, ak by takáto téma bola najskôr predmetom diskusie kompetentných. "Nepovažujem za šťastné, že sa o nej najprv dozvedám vo forme odkazu cez médiá," upozornil.



Uistil zároveň, že tému považuje za legitímnu a situáciu preverí. "A na základe toho k tomu zaujmem stanovisko," dodal.



Slovenská komora učiteľov vyzvala v pondelok (6. 11.) Druckera, aby preskúmal financovanie priamo riadených inštitúcií vo svojom rezorte. Poukázala pritom na vysoké odmeňovanie vybraných vedúcich zamestnancov v NIVaM v porovnaní s odmeňovaním zamestnancov Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). NIVaM sa vo svojej reakcii ohradil voči "nepodloženým tvrdeniam a subjektívnemu spochybňovaniu kvality" inštitútu, ktorý je zo strany SKU spochybňovaný od začiatku vzniku.