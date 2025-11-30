< sekcia Slovensko
T. Drucker tvrdí, že zmeny okolo ÚOO neznamenajú jeho rušenie
K otázke budúcnosti poslanca Jána Ferenčáka (Hlas-SD) Drucker uviedol, že jeho prípadný odchod z čela výboru pre európske záležitosti nemá byť dôvodom aj na jeho odchod z klubu.
Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - Minister školstva a dočasne poverený podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD) ubezpečuje, že zmeny okolo Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) neznamenajú jeho zrušenie ani ohrozenie jeho agendy. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.
„Odmietam strašenie, že ide o nejaké rušenie úradu. Ide o spojenie dvoch úradov a agenda, ktorá chráni oznamovateľov protispoločenskej činnosti, zostane zachovaná,“ povedal Drucker. V súvislosti s plánom obnovy zároveň odmietol, že by zmena úradu na iný mohla ohroziť čerpanie peňazí z plánu obnovy.
Nevníma ani, že by Slovensku hrozili sankcie alebo pozastavenie platieb. „Prišli otázky z Európskej komisie, na ktoré sme odpovedali. To, čo zaujíma všetkých, je, či prípady, ktoré sú živé, otvorené, budú mať kontinuitu, či tento úrad bude pokračovať, alebo teda agenda,“ uviedol Drucker.
Pripomenul tiež, že v piatok (28. 11.) podali siedmu žiadosť o platbu z plánu obnovy. Tvrdí, že bez práce bývalého podpredsedu vlády Petra Kmeca (Hlas-SD) a jeho tímu by Slovensko šiestu ani siedmu platbu nepodalo. Kmeca pochválil, že spravil „kus dobrej roboty“, napríklad aj v komunikácii s Európskou komisiou.
Podľa povereného šéfa úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy momentálne Slovensku hrozia pokuty pri digitalizácii procesov, za ktoré zodpovedá rezort investícií. „Momentálne je to asi najväčšie riziko toho, že by sa nemusel naplniť míľnik, a nám za to hrozia pokuty,“ podotkol. Riziká vidí aj v plnení termínov, napríklad pri odovzdávaní stavieb.
Priblížil, že pri audite výziev na dotácie už prebehli prvé kroky vrátane preverenia hodnotiteľov. Zdôraznil, že všetky projekty sa kontrolujú a v prípade pochybností bude konať. „Nebudem brať ohľad na nikoho a na nič, iba na verejný záujem,“ deklaroval.
V diskusii sa dotkli aj aktuálnej situácie v koalícii. „Posledné obdobie mám pocit, ako keby sme sa viac venovali roztržkám,“ myslí si Drucker. Podľa jeho slov sa otvárajú aj témy, ktoré život ľuďom na Slovensku nijakým spôsobom nezlepšujú. Zopakoval, že Hlas chce zachovať stabilitu vlády, trvá však na dodržiavaní koaličnej zmluvy a „rovnakom metri“ pri vyvodzovaní politickej zodpovednosti. Považoval by však za škodu, keby zo svojej funkcie odišiel minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). „Úplne rovnaká škoda, prečo mal odísť Peter Kmec. Ale je to pán premiér, ktorý sa rozhodol použiť iný meter (...). Ja neviem, či to nebolo pod tlakom ľudí alebo okolností, konal skratkovito,“ konštatoval.
K otázke budúcnosti poslanca Jána Ferenčáka (Hlas-SD) Drucker uviedol, že jeho prípadný odchod z čela výboru pre európske záležitosti nemá byť dôvodom aj na jeho odchod z klubu. Poznamenal, že takéto kroky by boli v rozpore s hodnotami, ku ktorým sa Hlas hlási. Zároveň pripustil, že ak by mal Ferenčák ambíciu pôsobiť v strane Smer-SD, koalícia by si mala situáciu vyriešiť „bez zákulisných hier“.
