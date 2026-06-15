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T. Drucker: Výsledky prijímacieho konania na ZŠ nezverejnilo 24 škôl
Rodičia sa počas pondelka dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Výsledky o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa na základné školy v pondelok do 10.00 h nezverejnilo na výveske ePrihlášky zatiaľ 24 škôl. Týka sa to zhruba 700 detí. Potvrdil to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Rodičia sa počas pondelka dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske ePrihlášky. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR evidovalo 65.151 podaných prihlášok na základné školy.
Minister školstva poznamenal, že 99 percent základných škôl zverejnilo výsledky prijímacieho konania. „Drvivá väčšina žiakov sa dostala na svoju preferovanú školu,“ zhodnotil Drucker. Zároveň verí, že školy, ktoré doteraz výsledky nezverejnili, to v priebehu dňa urobia.
Vyhodnocovací automat priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a výsledkov prijímacieho procesu na základných školách. Školy následne pripravili rozhodnutia o prijatí, respektíve neprijatí (respektíve aj prijatí v prípade, že rodič výslovne žiadal o zaslanie takéhoto rozhodnutia). Rodičia po novom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole. „Pri využití prihlášok s prioritizáciou v systéme ePrihlášky sa podľa školského zákona prijatie nepotvrdzuje,“ vysvetlili pre TASR z rezortu školstva.
Stránka ePrihlášky zažila veľký nápor a mala technické problémy najmä 1. júna, keď sa začali zverejňovať výsledky prijímacích konaní na stredné školy. Systém vtedy zaznamenal technické výpadky, stránka požívateľom nefungovala alebo bola spomalená. Minister školstva Tomáš Drucker sa následne za vzniknuté problémy ospravedlnil. Počas pondelka stránka ePrihlášky nezaznamenala technické problémy.
Rodičia sa počas pondelka dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske ePrihlášky. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR evidovalo 65.151 podaných prihlášok na základné školy.
Minister školstva poznamenal, že 99 percent základných škôl zverejnilo výsledky prijímacieho konania. „Drvivá väčšina žiakov sa dostala na svoju preferovanú školu,“ zhodnotil Drucker. Zároveň verí, že školy, ktoré doteraz výsledky nezverejnili, to v priebehu dňa urobia.
Vyhodnocovací automat priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a výsledkov prijímacieho procesu na základných školách. Školy následne pripravili rozhodnutia o prijatí, respektíve neprijatí (respektíve aj prijatí v prípade, že rodič výslovne žiadal o zaslanie takéhoto rozhodnutia). Rodičia po novom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole. „Pri využití prihlášok s prioritizáciou v systéme ePrihlášky sa podľa školského zákona prijatie nepotvrdzuje,“ vysvetlili pre TASR z rezortu školstva.
Stránka ePrihlášky zažila veľký nápor a mala technické problémy najmä 1. júna, keď sa začali zverejňovať výsledky prijímacích konaní na stredné školy. Systém vtedy zaznamenal technické výpadky, stránka požívateľom nefungovala alebo bola spomalená. Minister školstva Tomáš Drucker sa následne za vzniknuté problémy ospravedlnil. Počas pondelka stránka ePrihlášky nezaznamenala technické problémy.