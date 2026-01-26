< sekcia Slovensko
T. Drucker: Zavádzame individuálne vzdelávacie účty pre dospelých
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR zavádza prvýkrát individuálne vzdelávacie účty pre dospelých. Uviedol to šéf rezortu Tomáš Drucker (Hlas-SD). TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu. Podotkli, že individuálne vzdelávacie účty budú prepojené s jednotným portálom.
„Na jednom mieste budú mať ľudia vo veku od 16 do 65 rokov prístup k overenej ponuke kurzov a školení. Portál bude prepojený s tzv. individuálnymi vzdelávacími účtami, vďaka ktorým štát v pilotnej fáze od apríla 2026 prispeje na vzdelávanie sumou 200 eur pre 5000 ľudí,“ priblížili z ministerstva.
Spomenuli aj ďalšie kroky, ktoré rezort postupne zavádza v rámci vzdelávania dospelých. Podporuje podľa nich rôzne formy celoživotného vzdelávania - od univerzít tretieho veku až po tréningové centrá pri stredných odborných školách, zamerané na rozvoj základných, odborných a remeselných zručností.
Za dôležitú súčasť zmien považujú aj uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania. Ako uviedli, dospelí môžu získať osvedčenie o profesijnej kvalifikácii alebo absolvovať majstrovské skúšky a získať titul „majster“, ktorý slúži aj ako podklad na získanie živnostenského oprávnenia.
Vyzdvihli aj rozvoj krátkych a flexibilných foriem vzdelávania, tzv. mikroosvedčení. Ide o menšie vzdelávacie bloky, ktoré umožňujú rýchle doplnenie kvalifikácie bez nutnosti absolvovať celé štúdium.
„Vzdelávanie dospelých sa v čase rýchlych zmien na trhu práce stáva nevyhnutným predpokladom konkurencieschopnosti krajiny. Ministerstvo školstva preto buduje systém celoživotného vzdelávania, ktorý je založený na dátach, flexibilite a dostupnosti pre širokú verejnosť,“ zhrnuli z odboru komunikácie a marketingu. Tento prístup podľa nich potvrdzuje aj publikácia Centra vedecko-technických informácií SR s názvom Rozvoj zručností dospelých: Aktuálne výzvy a strategické príležitosti, ktorá prináša komplexný pohľad na stav a vývoj kľúčových zručností dospelej populácie na Slovensku.
