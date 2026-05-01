T. Gašpar: Dnešná EÚ tvrdohlavo presadzuje len svoje videnie sveta
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) je iná ako bola pri svojom vzniku. Naďalej sa síce zaštiťuje istými princípmi, ktoré boli pri jej zrode, no súčasná EÚ je výrazne progresívna, liberálna a presadzujúca tvrdohlavo len svoje hodnotové videnie sveta, ako keby neakceptovala iný názor. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) to uviedol pre novinárov pri príležitosti výročia vstupu SR do EÚ.
„Ja nemám dnes pozitívne hodnotenie na Európsku úniu. Geografia však nepustí, my sme v Európe, chceli by sme mať dobré vzťahy so susedmi alebo aj so všetkými štátmi, ktoré sú v Európe a ktoré môžu byť pre našich občanov priestorom pre vzdelávanie, pre prácu, pre zamestnanie. Takže ťažko sa mi to komentuje, pretože ja som za to, aby taký priestor existoval, aby tu spolupráca bola, ale rozhodne som proti tomu, aby nás Európska únia vydierala a presadzovali sa tam len záujmy buď konkrétnych osôb alebo tých najsilnejších krajín,“ dodal Gašpar.
EÚ podľa neho vo svojich rozhodnutiach poškodzuje sama seba, najmä v oblasti ekonomiky. Kritizuje tiež, že niektorí európski lídri podľa jeho slov zaťahujú EÚ, a teda aj Slovensko do vojny.
