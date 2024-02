T. Gašpar: Môj syn spĺňa predpoklady na šéfa SIS

Bratislava 25. februára (TASR) - Štátny tajomník rezortu spravodlivosti Pavol Gašpar podľa poslanca Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD) spĺňa vedomostné, odborné, kvalifikačné aj vzdelávacie predpoklady byť šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS). Uviedol to v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



"Môj syn spĺňa vedomostné, odborné, kvalifikačné, vzdelávacie predpoklady. (...) S praxou, ktorú má vo vzťahu k iným riaditeľom, ktorých si pozriete predtým, tak polovica nemala to, čo on má za sebou," uviedol Gašpar. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) nevie, na základe čoho má Gašpar danosti a predpoklady byť šéfom SIS. "Je tam viac otáznikov ako odpovedí," povedal.