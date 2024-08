T. Gašpar: Na odvolanie M. Šimečku existujú dôvody

Bratislava 20. augusta (TASR) - Na odvolanie lídra PS Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR existujú viaceré dôvody. Myslí si to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Uviedol to v reakcii na vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý avizoval, že vládnej koalícii navrhne, aby iniciovala odvolávanie Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR.



"Najbližšie dni a týždne ukážu, kedy bude návrh podaný a ako bude zdôvodnený, lebo myslím, že tých dôvodov je viac," poznamenal Gašpar. Post podpredsedu parlamentu by mal v podľa jeho slov v prípade odvolania Šimečku zostať opozícii.



Predseda vlády minulý týždeň avizoval, že navrhne vládnej koalícii, aby iniciovala odvolávanie Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR. Vyčítal mu zvolávanie protivládnych protestov a burcovanie verejnosti. Kritizoval ho aj v súvislosti s čerpaním dotácií z Fondu na podporu umenia Nadáciou Milana Šimečku. Koaličná SNS deklarovala, že prípadné Šimečkovo odvolanie podporí.



Predseda opozičného hnutia PS Šimečka reagoval, že jediným dôvodom jeho prípadného odvolávania bude pomsta za dobrú opozičnú prácu. Vníma to ako bezprecedentný útok na politickú opozíciu a demokratické princípy v duchu najhoršieho mečiarizmu.