T. Gašpar nevidí dôvod na odchod ministra vnútra z funkcie

Bratislava 19. októbra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) nevidí dôvod na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) z funkcie. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Ak sa Šutaj Eštok rozhodne napríklad pre post predsedu parlamentu, Gašpar to bude rešpektovať. Minister podľa neho má výsledky. Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) si myslí, že Šutaj Eštok možno z funkcie odíde a pozícia predsedu NR SR bude pre neho "únikom". Kritizuje ho najmä za destabilizáciu Policajného zboru.



"Nevidím dôvod, prečo by mal položiť funkciu," uviedol Gašpar o ministrovi vnútra v súvislosti s personálnym stavom v polícii. Minister má podľa neho výsledky, keďže za posledné obdobie klesla majetková kriminalita. "Pokiaľ sa sám rozhodne, že pôjde robiť, ja neviem, predsedu parlamentu, a bude robiť viac v prospech politickej strany s poslancami Hlasu, budem to rešpektovať," dodal.



Minister podľa Kolíkovej nezvláda svoju funkciu, keď likviduje kľúčové jednotky boja proti organizovanému zločinu. V opozícii zvažujú podať návrh na jeho odvolanie, no podľa nej je možné, že odíde sám. "Je možné, že nás minister predbehne. Myslím si, že únik na post predsedu parlamentu je práve z toho dôvodu, že túto rolu nezvláda," povedala.



Kolíková Šutaja Eštoka kritizuje aj za odchody príslušníkov z polície a zrušenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Zrušenie NAKA podľa Gašpara neovplyvňuje počty v polícii. Dodal, že NAKA bola nahradená dvoma útvarmi. Gašpar by pre policajtov navrhoval napríklad zmenu v platových triedach či špecifický príplatok na vyššie životné náklady.



Gašpar v reakcii na ponúknutý kompromis pre zdravotníkov avizuje nárast platov aj v rezorte školstva a vo verejnej správe. Kolíková si myslí, že konsolidačný balík je nastavený nezodpovedne a "udusí ľudí". Dodala, že neobsahuje žiadnu reformu, vďaka ktorej by sa zúžili výdavky štátu. "Proces pri konsolidačnom balíku je za hranicou ústavy," povedala s tým, že SaS zvažuje v tejto veci podanie na Ústavný súd SR.



Zodpovedné riešenia nevidí opozičná poslankyňa ani v návrhu štátneho rozpočtu, pretože obsahuje ďalšie obrovské výdavky. Gašpar reagoval, že štát sa snaží aj znižovať výdavky, napríklad sa má znižovať počet štátnych zamestnancov. Myslí si, že rozpočet sa podarí bez väčších problémov schváliť do konca roka. Kolíková nevidí priestor na jeho podporu.



Vláda robí podľa Gašpara všetko preto, aby sa zníženie dane na vybrané potraviny odrazilo na zníženej cene potravín. "Rokuje sa s reťazcami, robia sa kontrolné opatrenia zo strany ministerstva pôdohospodárstva," povedal. Reťazce podľa neho nemôžu špekulovať s cenami vo vzťahu k DPH. Kolíková si nevie predstaviť, ako môžu byť nižšie ceny, keď je zavedená transakčná daň. Označila ju za zlo, ktoré zaťaží všetkých, udusí ekonomiku a zvýši ceny.