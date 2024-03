T. Gašpar nevylučuje, že budú reagovať ďalšou novelou Trestného zákona

Bratislava 3. marca (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) nevylučuje, že koalícia bude na rozhodnutie Ústavného súdu SR reagovať ďalšou novelou Trestného zákona. Uviedol to v nedeľnej relácii TA3 V politike. Podľa poslanca Samuela Migaľa (Hlas-SD) je na koalícii, respektíve koaličnej rade, či takúto novelu pripraví. Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) odkázala, že nikto vláde neberie právo predkladať zákony, mali by však prejsť riadnym legislatívnym konaním.



"Ako má vláda realizovať trestnú politiku, ak nie tým, že predkladá zákony a Ústavný súd ich pozastaví?" skonštatoval Gašpar. Avizuje určité zmeny, konkrétnosti však nepovedal. Nie je tak známe, kedy a v akej forme budú zmeny predložené, ani to, či pôjde o riadne alebo skrátené legislatívne konanie. Otvorená je tiež otázka, či sa tak stane až po definitívnom vyjadrení Ústavného súdu SR. Jeho nedávne rozhodnutie pri novele Trestného zákona Gašpar rešpektuje, považuje ho však za politické, nejasné a nezrozumiteľné. Verí, že verdikt súdu nepadne až po rokoch.



Migaľ sa nechal počuť, že je dohodou koalície alebo koaličnej rady, či a kedy takúto novelu zákona pripraví. Odpovedal tak na otázku, či bude predložená novela skôr alebo počkajú na verdikt súdu. Hlas spolu so Smerom odmietajú, že by rozhodnutie Ústavného súdu SR bolo nejakou súťažou. Reagovali tak aj na opozíciu, podľa ktorej ide o víťazstvo demokracie, ústavnosti, spravodlivosti a ľudských práv.



Podľa Števulovej neberie nikto vláde právo predkladať a novelizovať zákony, musí to však prejsť riadnym legislatívnym konaním. Zdôrazňuje potrebu kvalitnej trestnej legislatívy. Na margo rozhodnutia Ústavného súdu poznamenala, že súd vie dobre, čo robí a vie zareagovať, keď sa niekto snaží prekaziť jeho základnú úlohu. Snahy koalície o znižovanie jeho dôveryhodnosti odsudzuje.



Poslanec Branislav Gröhling (SaS) odmieta tvrdenia o 'spiknutí' opozície voči koalícii. ÚS SR svojim rozhodnutím podľa neho chcel len zabrániť "najväčším škodám". Nezverejnenie novely zákona v Zbierke zákonov považuje za obštrukciu. Opozícii nebráni presadzovať svoju vôľu, ale robiť by to mala korektne a dodržiavaním pravidiel.



Koalícia a opozícia sa nezhoduje ani v prípade nedávneho stretnutia šéfov diplomacie Slovenska a Ruska Juraja Blanára (Smer-SD) a Sergeja Lavrova. Števulovú toto rokovanie mimoriadne pobúrilo, označila ho za cynické a hanebné. Stretnutiu nerozumie ani Gröhling, považuje ho za nepriateľské gesto voči partnerom v NATO a EÚ. Obaja však veria, že Slovensko spoľahlivým partnerom pre nich stále je.



Gašpar zopakoval, že Smer je za presadzovanie mieru, a ten mal na stretnutí komunikovať aj Blanár. Je za to, aby sa čo najskôr zastavili vojenské operácie a začali mierové rokovania. Ani podľa Migaľa neprinášajú boje nič, mala by sa obnoviť diplomacia a diskusia. Pripomenul tiež nedávne stretnutie ministrov obrany SR a USA.



Diskutujúci sa nevyhli ani téme kandidátok na voľby do Európskeho parlamentu. Smer kandidátku podľa Gašpara finalizuje, predstaviť by ju mohol v priebehu týždňa. Hlas ju podľa Migaľa "šperkuje a dolaďuje". Konkrétne nemá však ani jedna strana neprezradila.