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T. Gašpar: Odmietnutím novely Trestného poriadku prehral právny štát
Parlament v stredu definitívne odmietol novelu Trestného poriadku.
Autor TASR
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Bratislava 11. novembra (TASR) - Neschválením novely Trestného poriadku, ktorá sa týkala benefitov pre tzv. kajúcnikov, prehral právny štát. Po stredajšom hlasovaní to vyhlásil podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Myslí si, že predloženie ďalšej trestnej novely o pol roka je nereálne, keďže vtedy už zrejme bude kampaň pred parlamentnými voľbami. Zdôraznil, že aktuálna úprava o kajúcnikoch nie je zlá a bola dobrá aj pred rokom 2020, lenže dochádzalo k jej zneužívaniu.
„Dnes prehral právny štát. Tento zákon mal reagovať na všetky rozhodnutia, ktoré priniesli konštatácie o porušovaní najmä práv v súvislosti s využívaním spolupracujúcej osoby ako dôkazného prostriedku v rokoch 2020 až 2023,“ povedal Gašpar novinárom. „V súvislosti s rozhodovaním v kauze Očistec už nikto nikdy z týchto politických opozičných krikľúňov nemôže povedať, že táto novela má a bude mať nejakým spôsobom dosah na rozhodovanie v kauze Očistec,“ povedal Gašpar s tým, že „táto mantra padla“. Legislatíva sa mala podľa jeho slov upraviť vzhľadom na požiadavky, ktoré mal napríklad Európsky súd pre ľudské práva. Nemyslí si, že na novele bolo niečo protiústavné.
Gašpar zdôraznil, že novela prešla pripomienkovaním, preto odmieta argument nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu o nepripravenosti novely. Podpredseda NR SR netuší, čo Taraba chce a nerozumie jeho správaniu. „Deklaroval, že je súčasťou koalície, že nemieni byť ten, ktorý bude dôvodom a príčinou na trebárs nečinnosť parlamentu, ale všetko nasvedčuje tomu, že, naopak, jeho spájanie sa s opozíciou je čoraz očividnejšie,“ dodal. Pýta sa, či sa Taraba nebude spájať s opozíciou napríklad pri odvolávaní ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). „Ak si dá nálepku rozvracača tejto vlády a nefunkčnosti parlamentu, je to vec pána Tarabu, ale na to budeme musieť potom ústavne reagovať,“ vyhlásil. Keďže Taraba neuspel s nátlakom, zrejme príde podľa Gašpara s ďalšími svojimi požiadavkami.
Šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter vyhlásil, že argumenty opozície o vyjednávaní a pomoci Gašparovi sa rozsypali, preto by sa mali ospravedlniť, že zavádzali ľudí. Koalícia podľa neho v stredu vyvrátila, že by to tak bolo. „Strana Smer-SD nikdy nevydierala a ani sa nenechá vydierať,“ dodal.
Parlament v stredu definitívne odmietol novelu Trestného poriadku. Za návrh hlasovalo len 75 poslancov zo 150 prítomných. Proti návrhu bola celá opozícia aj nezaradení poslanci Roman Malatinec, Tomáš Taraba a Peter Slyško. Podľa rokovacieho poriadku je možné do NR SR podať návrh v tej istej veci najskôr o pol roka od neschválenia návrhu zákona.
„Dnes prehral právny štát. Tento zákon mal reagovať na všetky rozhodnutia, ktoré priniesli konštatácie o porušovaní najmä práv v súvislosti s využívaním spolupracujúcej osoby ako dôkazného prostriedku v rokoch 2020 až 2023,“ povedal Gašpar novinárom. „V súvislosti s rozhodovaním v kauze Očistec už nikto nikdy z týchto politických opozičných krikľúňov nemôže povedať, že táto novela má a bude mať nejakým spôsobom dosah na rozhodovanie v kauze Očistec,“ povedal Gašpar s tým, že „táto mantra padla“. Legislatíva sa mala podľa jeho slov upraviť vzhľadom na požiadavky, ktoré mal napríklad Európsky súd pre ľudské práva. Nemyslí si, že na novele bolo niečo protiústavné.
Gašpar zdôraznil, že novela prešla pripomienkovaním, preto odmieta argument nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu o nepripravenosti novely. Podpredseda NR SR netuší, čo Taraba chce a nerozumie jeho správaniu. „Deklaroval, že je súčasťou koalície, že nemieni byť ten, ktorý bude dôvodom a príčinou na trebárs nečinnosť parlamentu, ale všetko nasvedčuje tomu, že, naopak, jeho spájanie sa s opozíciou je čoraz očividnejšie,“ dodal. Pýta sa, či sa Taraba nebude spájať s opozíciou napríklad pri odvolávaní ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). „Ak si dá nálepku rozvracača tejto vlády a nefunkčnosti parlamentu, je to vec pána Tarabu, ale na to budeme musieť potom ústavne reagovať,“ vyhlásil. Keďže Taraba neuspel s nátlakom, zrejme príde podľa Gašpara s ďalšími svojimi požiadavkami.
Šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter vyhlásil, že argumenty opozície o vyjednávaní a pomoci Gašparovi sa rozsypali, preto by sa mali ospravedlniť, že zavádzali ľudí. Koalícia podľa neho v stredu vyvrátila, že by to tak bolo. „Strana Smer-SD nikdy nevydierala a ani sa nenechá vydierať,“ dodal.
Parlament v stredu definitívne odmietol novelu Trestného poriadku. Za návrh hlasovalo len 75 poslancov zo 150 prítomných. Proti návrhu bola celá opozícia aj nezaradení poslanci Roman Malatinec, Tomáš Taraba a Peter Slyško. Podľa rokovacieho poriadku je možné do NR SR podať návrh v tej istej veci najskôr o pol roka od neschválenia návrhu zákona.