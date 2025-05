T. Gašpar: OČTK by nemali bagatelizovať silnejúce prejavy nenávisti

Bratislava 13. mája (TASR) - Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) by mali okamžite konať a nebagatelizovať silnejúce prejavy nenávisti. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Vyzval takisto aj médiá, aby nezľahčovali tieto prejavy. Zopakoval, že útočník na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) bol napojený na opozíciu. Gašpar sa obáva, kto bude ďalším terčom podobného útoku.



„Nenávisť naďalej rastie obludným spôsobom, vyjadrujem obavu, že nebude to len Robert Fico, ktorý neustále čelí hejtu,“ povedal Gašpar a pýta sa, kto ďalší bude obeťou útoku. Obrátil sa aj na médiá s výčitkou, kedy začnú takéto prejavy kritizovať. „Je nemysliteľné, aby sme to mlčaním podporovali,“ dodal.



Gašpar v tejto súvislosti pripomenul výrok z opozičného zhromaždenia 8. mája, v ktorom jeden z účastníkov povedal, že nie je otázka, či, ale kedy pôjde Fico „dolu“. Myslí si, že silnejú aj názory, podľa ktorých sa atentát ani nestal. „Atentátnik je produkt opozičnej politiky. Bol rozhodne napojený na Demokratov,“ povedal Gašpar s tým, že v tejto politickej strane sa zvyšuje agresivita. Treba sa podľa neho voči tomu ohradiť a mali by začať konať aj OČTK.



Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) predpokladá, že Bezpečnostná rada SR, ktorú avizoval premiér, sa bude zaoberať agresívnymi konaniami a vyjadreniami, ktorých počet sa podľa neho „dramaticky“ zvyšuje. Niektoré strany podľa neho vyzývajú „vyslovene k násiliu“. Gašpar by bol rád, keby sa bezpečnostnej rady zúčastnil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Chcel by počuť od predstaviteľov OČTK, koľko sa vedie konaní a čo chcú urobiť s nenávistnými prejavmi. „Nie je možné ostať ako pštros v piesku,“ myslí si Gašpar.



Demokrati už dávnejšie odmietli napojenie strany na atentátnika. Žiadali verejné ospravedlnenie a tvrdenia o napojení označili za účelové a klamlivé.



Premiér avizuje zasadnutie bezpečnostnej rady pre nárast nenávistných prejavov, fyzických konfliktov vo verejnosti a vysokej pravdepodobnosti ďalšieho útoku na verejného činiteľa. Zaoberať sa tým chce aj na rokovaní vlády. Vo štvrtok (15. 5.) uplynie rok od atentátu na premiéra. Po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej Fica vážne postrelil útočník Juraj C. Hrozí mu doživotný trest odňatia slobody.