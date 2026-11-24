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T. Gašpar predpokladá, že parlament schváli úpravu voľby zo zahraničia
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v parlamente v druhom čítaní.
Autor TASR
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Bratislava 24. novembra (TASR) - Parlament by mohol schváliť úpravu voľby zo zahraničia. Zmena preferenčného hlasovania vo voľbách však zrejme neprejde. Predpokladá to podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Uviedol to novinárom pred doobedňajším hlasovaním, na ktorom sa má o týchto zmenách rozhodovať.
„V pôvodnom návrhu zákona o zmene voľby zo zahraničia, ktorá má priniesť zrušenie voľby poštou, ale ponechanie voľby cez ambasády, sme nikdy nenavrhovali zmenu krúžkovania vo voľbách. Bol to návrh SNS. Tá sa v súčasnosti vyjadrila, že v mene toho, aby zákon prešiel ako celok, je ochotná akceptovať, že neprejde tento ich pozmeňujúci návrh,“ poznamenal. Zároveň avizoval, že koalícia bude doobeda pred hlasovaním o návrhu ešte rokovať. „Predpokladám, že zmena preferenčných krúžkov neprejde a zákon by mohol prejsť ako celok,“ dodal.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v parlamente v druhom čítaní. Je z dielne Smeru-SD. Má priniesť okrem iného úpravu voľby zo zahraničia vo voľbách do NR SR. Po novom sa má podľa nej hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. SNS k nej predložila aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, tzv. prekrúžkovania sa vo voľbách. Chcela presadiť, aby voliči mohli krúžkovať na jednej listine najviac dvoch kandidátov, nie štyroch. K zmene pri preferenčnom hlasovaní však mali výhrady nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu.
Gašpar sa v utorok vyjadril aj k mimoriadnej schôdzi, ktorá sa má začať v utorok o 14.00 h. Majú sa na nej preberať návrhy, ktoré prešli do druhého čítania. Gašpar predpokladá, že trvať by mohla až do začiatku vianočných sviatkov. Zároveň si myslí, že k riadnej schôdzi, ktorá sa po otvorení mimoriadnej preruší, by sa poslanci mohli vrátiť v ďalšom roku. „Súčasná schôdza zostane prerušená a bude sa v nej pokračovať asi v novom roku, aby sme splnili to, čo sme povedali, že prejdeme všetky programové body schôdze,“ dodal.
„V pôvodnom návrhu zákona o zmene voľby zo zahraničia, ktorá má priniesť zrušenie voľby poštou, ale ponechanie voľby cez ambasády, sme nikdy nenavrhovali zmenu krúžkovania vo voľbách. Bol to návrh SNS. Tá sa v súčasnosti vyjadrila, že v mene toho, aby zákon prešiel ako celok, je ochotná akceptovať, že neprejde tento ich pozmeňujúci návrh,“ poznamenal. Zároveň avizoval, že koalícia bude doobeda pred hlasovaním o návrhu ešte rokovať. „Predpokladám, že zmena preferenčných krúžkov neprejde a zákon by mohol prejsť ako celok,“ dodal.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v parlamente v druhom čítaní. Je z dielne Smeru-SD. Má priniesť okrem iného úpravu voľby zo zahraničia vo voľbách do NR SR. Po novom sa má podľa nej hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. SNS k nej predložila aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, tzv. prekrúžkovania sa vo voľbách. Chcela presadiť, aby voliči mohli krúžkovať na jednej listine najviac dvoch kandidátov, nie štyroch. K zmene pri preferenčnom hlasovaní však mali výhrady nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu.
Gašpar sa v utorok vyjadril aj k mimoriadnej schôdzi, ktorá sa má začať v utorok o 14.00 h. Majú sa na nej preberať návrhy, ktoré prešli do druhého čítania. Gašpar predpokladá, že trvať by mohla až do začiatku vianočných sviatkov. Zároveň si myslí, že k riadnej schôdzi, ktorá sa po otvorení mimoriadnej preruší, by sa poslanci mohli vrátiť v ďalšom roku. „Súčasná schôdza zostane prerušená a bude sa v nej pokračovať asi v novom roku, aby sme splnili to, čo sme povedali, že prejdeme všetky programové body schôdze,“ dodal.