T. Gašpar pripustil, že by sa mohlo hýbať s 13. dôchodkom
Únia dôchodcov podľa Gašpara tiež hovorí, že sú dôchodky, ktoré sú na hranici toho, či dôchodca potrebuje 13. dôchodok.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Trinásty dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti, je to stále v hre. V diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 to pripustil podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD).
„Aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že najväčším problém sú výdavky v tejto sociálnej oblasti,“ povedal Gašpar. Nemyslí si, že pôjdu cestou zrušenia 13. dôchodkov alebo niektorých iných sociálnych dávok.
Únia dôchodcov podľa Gašpara tiež hovorí, že sú dôchodky, ktoré sú na hranici toho, či dôchodca potrebuje 13. dôchodok. „Uvidíme, aké budú okolo toho čísla a fakty, lebo sa nakoniec môže ukázať, že je tu 70 či 80 percent dôchodcov, ktorí jednoznačne ten 13. dôchodok potrebujú,“ poznamenal.
